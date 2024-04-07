Çin Başbakanı Li Qiang, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile görüştü - Son Dakika
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Çin Başbakanı Li Qiang, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile görüştü

Çin Başbakanı Li Qiang, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile Beijing'de bir araya geldi. Li, ABD'nin piyasa ekonomisinin temel normlarına uymasını ve ekonomik meseleleri siyaset veya güvenlik meselelerine dönüştürmemesini umduklarını belirtti. Ayrıca, Çin'in yeni enerji sektörünün küresel çapta yeşil ve düşük karbonlu geçişe katkı sağlayacağını vurguladı.

07.04.2024 15:58  Güncelleme: 16:01
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BEİJİNG, 7 Nisan (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Pazar günü Beijing'de ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir araya geldi.

Li, ABD'nin adil rekabet ve açık işbirliği de dahil olmak üzere piyasa ekonomisinin temel normlarına uymasını, ekonomik ve ticari meseleleri siyaset veya güvenlik meselelerine dönüştürmekten kaçınmasını ve üretim kapasitesi konusuna piyasa odaklı ve küresel bir perspektiften, nesnel ve mantıklı şekilde bakmasını umduklarını söyledi.

Başbakan, Çin'in yeni enerji sektörünün kalkınmasının, küresel çapta yeşil ve düşük karbonlu geçişe önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Başbakanı Li Qiang, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile görüştü - Son Dakika

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