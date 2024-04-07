Çin Başbakanı Li Qiang, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile görüştü

BEİJİNG, 7 Nisan (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Pazar günü Beijing'de ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir araya geldi.
Li, ABD'nin adil rekabet ve açık işbirliği de dahil olmak üzere piyasa ekonomisinin temel normlarına uymasını, ekonomik ve ticari meseleleri siyaset veya güvenlik meselelerine dönüştürmekten kaçınmasını ve üretim kapasitesi konusuna piyasa odaklı ve küresel bir perspektiften, nesnel ve mantıklı şekilde bakmasını umduklarını söyledi.
Başbakan, Çin'in yeni enerji sektörünün kalkınmasının, küresel çapta yeşil ve düşük karbonlu geçişe önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.
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Efe Hazretleri Vakfı, Ramazan ayında geleneksel iftar programlarını sürdürüyor. Pasinler ilçesinde bulunan mihmanhanede düzenlenen programlarda şehrin çeşitli kesimlerinden yüzlerce misafir ağırlanıyor. Son iftar programı Kadir Gecesi'nde gerçekleştirildi ve yaklaşık 300 kişi katıldı. Programda teravih namazının ardından Efe Hazretleri için yaklaşık 1500 hatim duası yapıldı ve Hz. Peygamber'in sakal-ı şerifi cemaatin ziyaretine açıldı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 34. haftasında Karaman FK, sahasında Fethiyespor ile 1-1 berabere kaldı. İbrahim Can'ın golüne karşılık Rıdvan'ın golüyle Fethiyespor beraberliği sağladı.
Şırnak'ta 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerini bahane ederek izinsiz eylem yapan şahıslar, polis araçlarını taş yağmuruna tuttuktan sonra kaçmaya başladı. Şüphelilerden biri ile polis arasındaki kovalamaca güvenlik kamerasına yansıdı. Gösterici çocuklardan biri polis ekiplerinin dikkati sayesinde saklandığı aracın altında yakalanarak gözaltına alındı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 34. haftasında Bursaspor, sahasında 1461 Trabzon'a 2-1 mağlup oldu ve TFF 3. Lig'e düştü. Bu sonuçla Bursaspor, Süper Lig'de şampiyon olduktan sonra bu seviyede mücadele edecek ilk takım oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi: 18 Temmuz'da seçimli genel kurul yapacağız.
Altıeylül Belediyesi'nde yeni dönemin ilk meclis toplantısı Belediye Başkanı Hakan Şehirli başkanlığında yapıldı. Toplantıda meclis ihtisas komisyonları ve üye birliklerin temsilcileri seçildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Altıeylül Belediye Başkanlığını kazanan Hakan Şehirli, Meclis Toplantısında yaptığı konuşmada, '31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra yeni bir tablo oluştuğunu belirterek, bundan sonra hep beraber ilçeye hizmet edeceklerini' ifade etti.
Intel, son dönemde yaşadığı büyük zararın ardından toplu işten çıkarma yapma kararı aldı. Yaklaşık 10 bin çalışanın işine son verilecek. Şirket, bu adımı ekonomik sürdürülebilirliği sağlamak ve yatırımcıların güvenini kazanmak amacıyla atıyor. İşten çıkarmaların satış ve pazarlama bölümünde yoğunlaşması bekleniyor. Intel'in gelecekte daha fazla radikal karar alması bekleniyor.
Xiaomi, Little Pudding adlı yeni nesil şarj adaptörü ile küçük boyutuna rağmen büyük bir şarj desteği sunuyor. Galyum Nitrid maddesi sayesinde daha yüksek verimlilik sağlayan adaptör, kullanıcılar tarafından yoğun ilgi görüyor. Ürün, çeşitli güvenlik önlemleriyle birlikte USB PD 3.0, QC 3.0 ve UFCS 1.0 standartlarına uyumlu olarak piyasaya sürülecek.
Azerbaycan Devlet Diaspora Komitesi Başkanı Fuad Muradov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Şuşa Özel Temsilcisi Aydın Kerimov, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Büyükkılıç, heyete Kayseri'deki Hüsn-i Hat Sergisi'ni gezdirdi. Büyükkılıç, Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin önemini vurgulayarak, Şuşa ile Kayseri'nin kardeş şehir olduğunu belirtti ve yeni projelerde işbirliği yapacaklarını söyledi. Muradov ve Kerimov da Türkiye'nin ve Kayseri'nin Azerbaycan'a her zaman destek olduğunu ifade etti ve kardeşlik bağlarının güçlü olduğunu vurguladı.
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