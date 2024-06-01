Çin Başbakanı Li Qiang, Bahreyn Kralı ile Görüştü - Son Dakika
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Çin Başbakanı Li Qiang, Bahreyn Kralı ile Görüştü

Çin Başbakanı Li Qiang, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa El-Halife ile görüşerek, iki ülke arasındaki dostluğun ve işbirliğinin derinleştirilmesi konusunda kararlı olduklarını belirtti. Li, Bahreyn'in ulusal egemenlik ve kalkınma yolunu desteklediklerini ifade ederken, Kuşak ve Yol projesi çerçevesinde işbirliğini artırmak ve Çin-Arap topluluğunun inşasına katkıda bulunmak istediklerini vurguladı. Bahreyn Kralı ise Çin ile olan dostluklarını değer verdiklerini ve işbirliği alanlarını genişletmek için Çin ile birlikte çalışmaya istekli olduklarını belirtti.

01.06.2024 12:51
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BEİJİNG, 1 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'in başkenti Beijing'de Bahreyn Kralı Hamad bin İsa El-Halife ile bir araya geldi.

Li, Cuma günkü görüşmede 35 yıl önce diplomatik ilişkiler kuran Çin ve Bahreyn'in her zaman birbirine saygı duyduğunu, birbirlerine eşitler olarak muamelede bulunduğunu ve dostane işbirliğini derinleştirdiğini söyledi.

Çin'in Bahreyn'le olan geleneksel dostluğuna kıymet verdiğini belirten Li, iki liderin önemli stratejik kılavuzluğunu takip etmek, iki ülkenin siyasi temellerini sürekli şekilde sağlamlaştırmak, karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları elde etmek, ikili ilişkileri bir üst seviyeye çıkarmak ve iki halka daha fazla fayda sağlamak üzere Bahreyn'le çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Çin Başbakanı, Bahreyn'in ulusal egemenlik, güvenlik ve istikrarını korumasını ve kendi ulusal şartlarına uygun bir kalkınma yolu izlemesini güçlü şekilde desteklediklerini kaydetti.

Li, Kuşak ve Yol'un yüksek kaliteli ve ortaklaşa inşası çerçevesinde enerji, konut, altyapı inşasını ve halkın geçimine yönelik diğer projeleri sağlam şekilde teşvik etmek, elektrikli araçlar ve dijital ekonomi gibi yükselen alanlarda işbirliğini derinleştirmek ve eğitim, turizm ve diğer alanlarda halklar arası etkileşimi aktif şekilde yürütmek üzere Bahreyn'le çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.

Li, Çin ile Arap ülkeleri arasında "beş işbirliği çerçevesi" oluşturmak, ortak geleceğe sahip Çin-Arap topluluğunun inşasını hızlandırmak ve küresel barış ve kalkınmaya daha fazla katkıda bulunmak üzere Bahreyn ve diğer Arap ülkeleriyle çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

El-Halife ise Çin'le olan dostluklarını değer verdiklerini, tek Çin ilkesine kararlılıkla riayet ettiklerini ve Çin'in ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü korumasını desteklediklerini söyledi.

Bahreyn Kralı, Kuşak ve Yol'un ortaklaşa inşasını teşvik ettiklerini ve işbirliği alanlarını genişletmek ve Bahreyn-Çin ilişkilerinin sürekli ve derinlemesine gelişimine yönelik hamle yapmak üzere Çin'le birlikte çalışmaya istekli olduklarını vurguladı.

Körfez İşbirliği Konseyi ve Çin arasındaki serbest ticaret anlaşması görüşmelerinin olumlu sonuçlarında memnun olduğunu belirten El-Halife, Çin'in Filistin meselesindeki objektif ve adil duruşunu son derece takdir ettiğini de söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Başbakanı Li Qiang, Bahreyn Kralı ile Görüştü - Son Dakika

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