Çin Başbakanı Li Qiang, Çin ve Avustralya'nın Ortak Çıkarlarına Vurgu Yaptı

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PERTH, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin ve Avustralya'nın birbirlerinin kalkınma süreçlerinden faydalandığını ve ortak çıkarları olan birbirine yakın topluluklar olduğunu belirtti.

Li söz konusu açıklamayı Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile katıldığı 7. Çin-Avustralya CEO Yuvarlak Masa Toplantısı'nda yaptı.

Toplantıya iki ülkeden yaklaşık 30 iş konseyi ve şirket temsilcisi katıldı.

Çin ve Avustralya'nın ekonomik anlamda birbirini tamamlayan güce sahip olduğunu belirten Li, iki ülkenin işbirliği için doğal ortaklar olduklarını söyledi.

İkili işbirliğinin de geniş potansiyele sahip olduğuna işaret eden Li, bunun sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrara kavuşturulması ve ekonomik büyümenin artırılması için önemli bir güç olduğunu ifade etti.

Li ayrıca iki ülke girişimcilerinin geleneksel alanlarda işbirliğini artırmaya devam etmesi temennisinde bulundu.

Girişimcilere seslenen Li, Çin ile Avustralya arasında kazan-kazan işbirliği pastasını daha da büyütmek ve çok çeşitli alanlarda etkileşim ve işbirliğinin artırılmasına katkıda bulunmak için yapay zeka, kuantum teknolojisi, yaşam bilimleri ve geleceğin diğer sektörleri gibi yeni alanlarda işbirliğini genişletme çağrısı yaptı.

Reform sürecini daha kapsamlı hale getirmek ve kurumsal açılımı istikrarlı şekilde genişletmek için Çin'in büyük önlem paketleri planladığını duyuran Li, ülkedeki iş ortamının giderek daha iyi hale geleceğini belirtti.

Li tüm girişimcilerin bu fırsatı değerlendirerek kalkınma ve işbirliğinde daha verimli sonuçlar elde etmek için birlikte çalışmaları yönündeki beklentisini dile getirdi.