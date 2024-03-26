Çin Başbakanı Li Qiang, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga ile görüştü - Son Dakika
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Çin Başbakanı Li Qiang, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga ile görüştü

BEİJİNG, 26 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga ile bir araya geldi, 25 Mart 2024. (Fotoğraf: Ding Haitao/Xinhua)

26.03.2024 16:40  Güncelleme: 16:41
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BEİJİNG, 26 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga ile bir araya geldi, 25 Mart 2024. (Fotoğraf: Ding Haitao/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Dünya Bankası, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Başbakanı Li Qiang, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Başbakanı Li Qiang, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga ile görüştü - Son Dakika
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