Çin Başbakanı Li Qiang, Duşanbe'de Tacikistan ile yapay zeka işbirliğini ele aldı - Son Dakika
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Çin Başbakanı Li Qiang, Duşanbe'de Tacikistan ile yapay zeka işbirliğini ele aldı

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Çin Başbakanı Li Qiang, Duşanbe'de Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüşerek dijital ekonomi ve yapay zeka işbirliğini genişletmeye hazır olduklarını söyledi. Li, ticaret, altyapı, yeşil madencilik ve bağlantılılıkta işbirliğini güçlendirmek istediklerini belirtti.

DUŞANBE, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, dijital ekonomi ve yapay zeka gibi yükselen sektörlerde Tacikistan ile işbirliğini genişletmeye hazır olduklarını söyledi.

Resmi ziyaret amacıyla Tacikistan'da bulunan Li, pazartesi günü başkent Duşanbe'de Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile bir araya geldi. Li görüşmede, ekonomik büyümenin yeni itici güçlerini ortaklaşa inşa etmek üzere ikili ticareti genişletmek, altyapı, yeşil madencilik ve bağlantılılık gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmek istediklerini belirtti.

Tacikistan ile kolluk kuvvetleri ve güvenlik alanındaki işbirliğinin derinleştirilmesi çağrısında bulunan Li, tarafların istihbarat ve bilgi paylaşımını güçlendirmesi, terörizm, ayrılıkçılık ve aşırıcılıktan oluşan "üç kötücül güç" ile ortaklaşa mücadele etmesi ve bölgede kalıcı barış ile istikrarı koruması gerektiğini ifade etti.

Çin Başbakanı, Tacikistan'ın ülkedeki Çin vatandaşları ile Çinli şirketlerin emniyet ve güvenliğini sağlamak amacıyla güçlü tedbirler almayı sürdürmesi yönündeki beklentisini dile getirdi.

Li, Tacikistan ziyareti kapsamında Shanghai İşbirliği Örgütü Üye Devletleri Hükümet Başkanları Konseyi'nin 25. Toplantısı'na katılacak.

Rahman ile görüşmesinde Shanghai İşbirliği Örgütü toplantısına başarıyla ev sahipliği yapması için Tacikistan'a tam destek vereceklerini belirten Li, örgütün daha yüksek kaliteli gelişimini teşvik etmek üzere tüm taraflarla birlikte çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

Çin'in Birleşmiş Milletler, Çin-Orta Asya mekanizması ve diğer çok taraflı platformlar çerçevesinde Tacikistan ile iletişim ve koordinasyonu güçlendirmek istediğini belirten Li, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in önerdiği dört küresel inisiyatifi aktif olarak hayata geçirmek ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etmek için birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

İki ülke arasında ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etme çabalarının sürdüğünü vurgulayan Li, Çin Cumhurbaşkanı Xi ile Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman'ın bu yılın mayıs ayında bir araya gelerek ikili ilişkilerin geliştirilmesi için yeni bir yol haritası çizdiklerini hatırlattı.

Çin'in Tacikistan ile derin dostluğuna büyük önem verdiğini belirten Li, Çin-Tacikistan ilişkilerine stratejik ve uzun vadeli bir perspektiften yaklaşmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

Li, Tacikistan ile karşılıklı siyasi güveni pekiştirip derinleştirmeye, birbirlerinin temel çıkarlarını kararlılıkla desteklemeye, işbirliğinin niteliğini ve verimini sürekli olarak artırmaya ve modernleşme yolunda birlikte ilerlemeyi sürdürmeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
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