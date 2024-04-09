Çin Başbakanı Li Qiang, ekonomi uzmanları ve girişimcilerle toplantı yaptı

BEİJİNG, 9 Nisan (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, ekonominin mevcut durumu ve bir sonraki adım için yapılacak çalışmalar hakkında görüş almak üzere ekonomi uzmanları ve girişimcilerle Pazartesi günü bir toplantı yaptı.
Toplantıda katılımcılar, karmaşık dış ortama ve süregelen zorluk ve sorunlara rağmen Çin ekonomisinin artan olumlu faktörler sayesinde toparlanmaya devam ettiği ve piyasanın güvenini artırdığı konusunda görüş birliğine vardı.
Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komite üyesi olan Li, uluslararası ortamdaki artan karışıklık, zorluk ve belirsizliği kabul etmekle beraber sağlam zemin, çok sayıda avantaj ve muazzam potansiyelle desteklenen Çin kalkınmasının uzun vadede yükseliş eğilimini değiştirmeyeceğini vurguladı.
Li, Çin'in güçlü ekonomik kalkınmayı sürdürecek güven ve kabiliyete sahip olduğunu ifade etti.
Başbakan, olumlu ekonomik gidişatı pekiştirip hızlandırmak için hükümet politikalarının uygulanmasının hızlandırılması, piyasa kuruluşlarının daha da canlandırılması, içsel ivmenin desteklenmesi ve öne çıkan sorunların sistematik şekilde çözülmesine yönelik çabaların yoğunlaştırılmasının şart olduğunu vurguladı.
Endüstriyel inovasyonu teşvik etmek ve etkin talep eksikliğini gidermek için teknolojik inovasyondan yararlanmak üzere hedefe yönelik tedbirler alınması gerektiğini söyleyen Li, halkın geçim kaynaklarının iyileştirilmesine daha fazla önem verilmesi gerektiğini ifade etti.
Li, uzmanları birikimleriyle ekonomik ve sosyal kalkınmaya daha fazla katkıda bulunmaya, girişimcileri ise inovasyon ve kalkınmaya odaklanıp iş fırsatlarını aktif şekilde araştırmaya çağırdı.
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İYİ Parti Genel Başkan Adayı Müsavat Dervişoğlu, aday sayısının fazla olmasının bir bölünmeye vesile olmayacağını belirterek, hangi adayın kazanırsa kazansın İYİ Parti'nin kaybedeceğini düşünmediğini ifade etti. Dervişoğlu, adaylık sürecinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile istişarelerde bulunmadığını ancak genel başkanın aday olması durumunda görüşmesinin doğal olduğunu söyledi. Adayların makul siyasi kimlik ve kişiliklere sahip olduğunu belirten Dervişoğlu, vahşi bir rekabet ortamının oluşmayacağına inandığını vurguladı.
Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesi Demirciler Mahallesi'nde yaş çay bahçelerinde gübreleme yapan bir kişi, vücut bütünlüğü bozulmuş bir erkek cesedi buldu. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, cesedin yanında tüfek, tabanca, çanta içerisinde kıyafet ve bir miktar para bulundu. Ceset, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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