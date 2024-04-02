BEİJİNG, 2 Nisan (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Filistin'in yeni başbakanı olarak göreve başlayan Muhammed Mustafa'ya Pazartesi günü bir kutlama mesajı gönderdi.
Çin ile Filistin arasında kadim bir dostluk olduğunu belirten Li, geçtiğimiz Haziran ayında Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın iki ülke arasında stratejik ortaklık kurulduğunu birlikte ilan ederek ikili ilişkilerde yeni bir dönem başlattığını hatırlattı.
Çin hükümetinin Filistin ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiğini vurgulayan Li, Çin-Filistin stratejik ortaklığının daha da gelişmesi için çaba sarf etmek üzere yeni Filistin hükümetiyle birlikte çalışmaya, iki ülke lideri tarafından varılan önemli mutabakatı hayata geçirmeye, birbirlerini kararlılıkla desteklemeye ve çeşitli alanlardaki dostane işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını belirtti.
Li, Çin'in Filistin halkının meşru ulusal haklarını yeniden elde etmeye yönelik haklı davasını kararlılıkla desteklediğini, Filistin meselesinin iki devletli çözüm temelinde siyasi çözüme kavuşturulmasını savunduğunu ve bu yönde aralıksız çaba göstermeye devam edeceğini vurguladı.
Son Dakika › Güncel › Çin Başbakanı Li Qiang, Filistin'in yeni başbakanını kutladı - Son Dakika
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Ankara'dan Brüksel'e hareket etti. Fidan, toplantı süresince mevkidaşlarıyla ikili temaslarda da bulunacak.
Zonguldak'ta bir maden ocağında çalışan 25 yaşındaki Soner Korkut, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Korkut'un cenazesi köyünde toprağa verildi.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen patpat kazasında baba Aydoğan Güzelce ve oğlu Eren Güzelce hayatını kaybetti. Kazada, tarım aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bahçeye uçtu ve ağaca çarptı. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek baba ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bağımsız aday Cengiz Kan, Kandıra İlçe Seçim Kuruluna geçersiz oyların yeniden sayılması için itiraz dilekçesini teslim etti. Kan, tüm sandıklardaki 2 bin 906 geçersiz oy pusulasının sayılmasını talep etti ve sonuçları etkileyebileceğini ifade etti. Ayrıca, bazı sandıklarda memur üye bulunmadığını da iddia etti. Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Erol Ölmez 10 bin 745 oy alarak Kandıra Belediye Başkanı seçilmişti.
Adıyaman'da polis ekipleri, trafiği tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren motosikletlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Abartı egzozla gürültü kirliliğine neden olan, plakasız veya muayene şartlarına uygun olmayan motosikletlere cezai işlem uygulanırken, toplam 30 motosikletin sürücüsüne 212 bin 170 TL para cezası kesildi. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde yapılan itiraz sonucunda oylar yeniden sayıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Neşe Çevikbaş 736 oy, AK Parti'nin adayı Sedef Yörükön ise 735 oy almıştı. İtiraz üzerine İlçe Seçim Kurulu, 1556 seçmenin oy kullandığı 7 sandığın yeniden sayılmasına karar verdi. Yapılan sayım sonucunda CHP'nin adayı Çevikbaş'ın oyu 2 artarak 738'e, AK Parti'nin adayı Yörükön'ün oyu ise 2 artarak 737'ye yükseldi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, Tuzla Mahallesi'ndeki bir oto yıkama dükkanına gelen motosikletli bir kişi, işletme sahibi A.K'ye tabancayla ateş etti. Yaralanan A.K hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay anında dükkanın yakınında bulunan bir tanık, daha önce de dükkanın kurşunlandığını belirtti.
AK Parti ve CHP ilçe temsilcileri, Beykoz İlçe Seçim Kuruluna başvurarak geçersiz oyların yeniden sayılması ve maddi hataların düzeltilmesini talep etti. İlçe Seçim Kurulu itirazlara ilişkin karar toplantısını sürdürürken, partililerin sonuçları beklemesi devam ediyor. Beykoz'da CHP'li Alaattin Köseler, resmi olmayan sonuçlara göre AK Partili Murat Aydın'ı yüzde 0,96 oy farkıyla geride bıraktı.
Sizin düşünceleriniz neler ?