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Çin Başbakanı Li Qiang, Filistin'in yeni başbakanını kutladı - Son Dakika
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Çin Başbakanı Li Qiang, Filistin'in yeni başbakanını kutladı

Çin Başbakanı Li Qiang, Filistin'in yeni başbakanı Muhammed Mustafa'ya kutlama mesajı gönderdi. Li, Çin-Filistin stratejik ortaklığının gelişmesi için çaba sarf edeceklerini ve Filistin'in meşru ulusal haklarını desteklediklerini belirtti.

02.04.2024 17:55
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BEİJİNG, 2 Nisan (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Filistin'in yeni başbakanı olarak göreve başlayan Muhammed Mustafa'ya Pazartesi günü bir kutlama mesajı gönderdi.

Çin ile Filistin arasında kadim bir dostluk olduğunu belirten Li, geçtiğimiz Haziran ayında Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın iki ülke arasında stratejik ortaklık kurulduğunu birlikte ilan ederek ikili ilişkilerde yeni bir dönem başlattığını hatırlattı.

Çin hükümetinin Filistin ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiğini vurgulayan Li, Çin-Filistin stratejik ortaklığının daha da gelişmesi için çaba sarf etmek üzere yeni Filistin hükümetiyle birlikte çalışmaya, iki ülke lideri tarafından varılan önemli mutabakatı hayata geçirmeye, birbirlerini kararlılıkla desteklemeye ve çeşitli alanlardaki dostane işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını belirtti.

Li, Çin'in Filistin halkının meşru ulusal haklarını yeniden elde etmeye yönelik haklı davasını kararlılıkla desteklediğini, Filistin meselesinin iki devletli çözüm temelinde siyasi çözüme kavuşturulmasını savunduğunu ve bu yönde aralıksız çaba göstermeye devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Filistin, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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