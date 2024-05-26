Çin Başbakanı Li Qiang, Güney Kore'yi dostluk ve karşılıklı güvene dayalı işbirliği yapmaya çağırdı

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SEUL, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Güney Kore'yi iki ülke arasındaki dostluk ve karşılıklı güvenin genel yönünü kavramak için Çin ile birlikte çalışmaya ve karşılıklı temel çıkar ve başlıca endişelere saygı göstermeye çağırdı.

Li, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile Pazar günü yaptığı görüşmede iki ülkenin birbirleri için karşılıklı güvene dayalı dost ve karşılıklı başarıya dayalı ortak iki komşu ülke olması, ayrıca Çin-Güney Kore ilişkilerinin sağlam, istikrarlı ve dayanıklı şekilde gelişmesini teşvik etmesi temennisinde bulundu.

Başbakan, Çin ve Güney Kore'nin sanayi ve tedarik zincirlerinin iç içe geçtiğini ve iki tarafın birlikte daha fazla kalkınma fırsatı yakalaması gerektiğini söyledi.

Li, iki tarafın da ekonomik ve ticari meseleleri siyasi ya da güvenlik meselelerine dönüştürmeye karşı çıkması, ayrıca iki ülke ve dünya için istikrarlı ve sorunsuz sanayi ve tedarik zincirlerini sürdürmesi gerektiğini ifade etti.

Yoon Suk-yeol ise Güney Kore'nin, tek Çin ilkesine destek verdiğini ve bu pozisyonun değişmediğini söyledi.

Li ve Yoon Suk-yeol, iki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin ikinci aşamasının hızlandırılması konusunda uzlaştı.

Öte yandan Li, Çin ve Güney Kore'deki işletmelerden, ikili ekonomik ve ticari işbirliğini artırmaya devam etmek ve daha fazla kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliği yapmak üzere ileri teknoloji ile üretim, dijital ekonomi, yapay zeka, yeşil kalkınma ve biyotıp gibi yeni alanlardaki işbirliği potansiyellerinden daha fazla yararlanmalarını istedi.

Yabancı işletmelerin Çin'in kalkınması için vazgeçilmez bir güç olduğunu vurgulayan Li, Çin'in devasa pazarının her zaman yabancı şirketlere açık olacağını ifade etti.

Li, Çin'in Samsung dahil Güney Koreli şirketlerin ülkedeki yatırım ve işbirliğini genişletmeye devam etmesinden ve Çin'in yeni kalkınma sürecinin sağladığı yeni fırsatlardan daha fazla yararlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.