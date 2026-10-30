Çin Başbakanı Li Qiang Toledo'daki kaza için İspanya Başbakanı'na taziye iletti - Son Dakika
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Çin Başbakanı Li Qiang Toledo'daki kaza için İspanya Başbakanı'na taziye iletti

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Çin Başbakanı Li Qiang, İspanya'nın Toledo kentindeki ölümcül tren kazası nedeniyle İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e taziye iletti. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping de aynı kaza için İspanya Kralı 6. Felipe'ye taziye mesajı gönderdi.

BEİJİNG, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, İspanya'nın Toledo kentinde meydana gelen ölümcül tren kazası nedeniyle İspanya Kralı 6. Felipe'ye taziye mesajı gönderdi.

Xi perşembe günkü mesajında, kazada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını öğrenmekten büyük üzüntü duyduğunu belirterek Çin hükümeti ve halkı adına, hayatını kaybedenlerin yakınlarına en içten taziyelerini ve yaralılara geçmiş olsun dileklerini sundu.

Çin Başbakanı Li Qiang da aynı gün İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e taziyelerini iletti.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Çin Başbakanı Li Qiang Toledo'daki kaza için İspanya Başbakanı'na taziye iletti - Son Dakika
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