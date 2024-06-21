Çin Başbakanı Li Qiang, Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı'na katılacak

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BEİJİNG, 21 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang 25 Haziran'da Çin'in Dalian kentinde düzenlenecek olan 15. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı'na katılacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian Cuma günü yaptığı açıklamada, Li'nin toplantıda özel bir konuşma yapacağını, Dünya Ekonomik Forumu Yönetim Kurulu Başkanı Klaus Schwab ve yabancı konuklarla bir araya geleceğini ve yabancı iş dünyası temsilcileriyle görüşeceğini duyurdu.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh de toplantıya iştirak edecek. Lin, 80'e yakın ülke ve bölgenin siyaset, iş, akademi ve medya çevrelerinden 1.600'ı aşkın temsilcinin de toplantıya katılacağını sözlerine ekledi.