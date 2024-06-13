Çin Başbakanı Li Qiang, Yeni Zelanda'ya resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere Wellington'a ulaştı

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WELLİNGTON, 13 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, resmi bir ziyaret gerçekleştirmek üzere Perşembe günü Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'a ulaştı. Yeni Zelanda, Li'nin 13-20 Haziran tarihleri arasında üç ülkeye düzenleyeceği ziyaretlerin ilk durağı.

Li, ülkeye varışında yaptığı açıklamada, Çin-Yeni Zelanda ilişkileri ve ortak ilgi alanlarına giren meseleler hakkında Yeni Zelanda liderleri ve toplumun her kesiminden insanla derinlemesine görüş alışverişinde bulunmak, çeşitli alanlarda etkileşim ve işbirliğini daha da derinleştirmek ve Çin-Yeni Zelanda kapsamlı stratejik ortaklığını ileri aşamaya taşımak için sabırsızlandığını belirtti.

İçinde bulunduğumuz yılın, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Yeni Zelanda'ya yaptığı resmi ziyaretin ve Çin ile Yeni Zelanda arasında kapsamlı stratejik ortaklığın kurulmasının 10. yıldönümü olduğunu hatırlatan Li, ziyaretinin geleneksel dostluğu sürdürmeyi, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini desteklemeyi ve ortak kalkınmayı teşvik etmeyi amaçladığını söyledi.

Li, ziyareti sırasında Genel Vali Cindy Kiro, Başbakan Christopher Luxon ve diğer yetkililerle bir araya gelerek Çin-Yeni Zelanda ilişkilerinin yanı sıra ortak ilgi alanına giren uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulunacak.

Avustralya ve Malezya'yı da ziyaret edecek olan Li, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile birlikte 9. Çin-Avustralya Yıllık Liderler Toplantısı'na eş başkanlık edecek.