Çin Başbakanı Li Qiang, Yeni Zelanda'ya resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere Wellington'a ulaştı

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WELLİNGTON, 13 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere Perşembe günü Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'a ulaştı, 13 Haziran 2024.

Yeni Zelanda, Li'nin 13-20 Haziran tarihleri arasında üç ülkeye düzenleyeceği ziyaretlerin ilk durağı. Avustralya ve Malezya'yı da ziyaret edecek olan Li, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile birlikte 9. Çin-Avustralya Yıllık Liderler Toplantısı'na eş başkanlık edecek. (Fotoğraf: Li Tao/Xinhua)