Çin Başbakanı'ndan Xizang'a Ziyaret - Son Dakika
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Çin Başbakanı'ndan Xizang'a Ziyaret

Çin Başbakanı\'ndan Xizang\'a Ziyaret
20.07.2025 13:31
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Li Qiang, Xizang'daki projelerin kalitesine odaklanarak ekonomik kalkınmayı teşvik etti.

LHASA, 20 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, büyük ulusal projelerin yüksek kalitede geliştirilmesi, ekonomik ve sosyal kalkınmanın teşvik edilmesi ve farklı etnik grupların refahının artırılması için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi olan Li, cuma ve cumartesi günleri Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'ne yaptığı inceleme ziyaretinde ekolojik korumaya öncelik verilmesi, büyük ulusal projelerin yüksek standartlarda uygulanması ve yerel koşullara uygun, özgün ve rekabetçi endüstrilerin teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

Nyingchi şehrinde Sichuan-Xizang Demiryolu projesinin şantiyesinde incelemelerde bulunan Li, demiryolunun tamamlanıp açılmasının Xizang'ın kalkınması ve halkın geçim kaynaklarının iyileştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, kalite ve güvenliğin her zaman öncelik olması gerektiğini ifade etti.

Yarlung Zangbo hidroelektrik projesini yüzyılın projesi olarak nitelendiren Li, projenin yüksek kalitede inşasına güçlü destek sağlamak için ileri teknolojiler, ekipmanlar, teknikler ve malzemelerin kullanılması çağrısında bulundu. Çevreye zarar verilmesini önlemek amacıyla ekolojik korumaya özel önem verilmesi gerektiğini kaydeden Li, projenin yeni çağın önemli imza projelerinden biri haline getirilmesi için çaba gösterilmesini istedi.

Xizang'ın merkezi Lhasa'daki modern tarım tanıtım bölgesinde tarım ve hayvancılık sektörlerinin yanı sıra plato biyoloji enstitüsünün gelişimi hakkında bilgi alan Li, yayla tarımı ve hayvancılığının geliştirilmesinde eşsiz yerel kaynakların kullanılmasının, halkın gelirini artırmanın ve ekonomik büyümeyi teşvik etmenin temel itici gücü olduğunu vurguladı.

Tarım ve hayvancılık sektöründe yeni teknolojilerin tanıtımının artırılması ve yüksek irtifa yetiştiriciliğinde atılımlar yapılması için çaba gösterilmesi çağrısında bulunan Li, bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki başarılarını teyit ederek, Xizang'daki yetkilileri ve halkı istikrarı sürdürme, kalkınmayı teşvik etme, ekolojiyi koruma ve sınır bölgelerinde kalkınmayı hızlandırma çalışmalarını artırmaya davet etti.

Kaynak: Xinhua

İnceleme, Politika, Ekonomi, Güncel, Çevre, Tarım, Tibet, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Başbakanı'ndan Xizang'a Ziyaret - Son Dakika

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