Çin-Batı İlişkileri: Ticaret Diyaloğu Çağrısı

BEİJİNG, 24 Mart (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, Çin'in başkenti Beijing'de Alman BASF, Volkswagen ve Bosch şirketlerinin üst düzey yöneticileri ile pazar günü gerçekleştirdiği görüşmede, çok taraflı ticaret sisteminin korunması ve Çin ile Avrupa arasındaki ekonomik ve ticari anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözüme kavuşturulması çağrısında bulundu.

Ticaret Bakanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamaya göre Wang, BASF İcra Direktörleri Kurulu Başkanı Markus Kamieth ile gerçekleştirdiği görüşmede, Çin ve Avrupa'nın, merkezinde Dünya Ticaret Örgütü'nün bulunduğu çok taraflı ticaret sistemini savunması gerektiğini söyledi.

Kamieth ise Çin ekonomisinin kalkınma beklentileri konusunda son derece iyimser olduklarını ve Çin'in sürdürülebilir ve yeşil kalkınmasının getireceği fırsatları daha iyi değerlendireceklerini belirtti.

Wang, Volkswagen Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Blume ile görüşmesinde Çin ve Avrupa'nın, rekabet ve işbirliği ilişkilerini rasyonel bakış açısıyla değerlendirmesi, adil, kurallı ve sağlıklı bir rekabet yürütmesi ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmesi gerektiğini ifade etti.

Blume ise 15. Beş Yıllık Plan'ın uygulanmasının, çok uluslu şirketler için yeni pazar fırsatları yaratacağına dikkat çekerek, kazan-kazan sonuçları elde etmek üzere Çin'deki yatırımlarını artıracaklarını ve hem araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerini hem de inovasyonu güçlendireceklerini söyledi.

Wang, Bosch Yönetim Kurulu Başkanı Stefan Hartung ile yaptığı görüşmede de iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı hayata geçirmek, korumacılık ve tek taraflılığa ortaklaşa karşı çıkmak, ekonomik ve ticari anlaşmazlıkları diyalog ve istişare yoluyla çözüme kavuşturmak, birbirlerinin ekonomik ve ticari endişelerini uygun şekilde ele almak ve iki taraf arasındaki ticari işbirliğine yönelik adil, açık ve ayrımcı olmayan bir politika ortamı oluşturmak üzere Avrupa tarafı ile çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

Hartung ise önümüzdeki günlerde Çin'de Ar-Ge yatırımlarını artırmaya, Çin'deki üretime yönelik varlıklarını genişletmeye devam edeceklerini belirtti. Hartung, hem Almanya ile Çin hem de Avrupa ile Çin arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin, istikrarlı ve sağlıklı gelişimini teşvik etmek üzere somut adımlar atacaklarını ifade etti.