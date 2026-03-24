Çin-Batı İlişkileri: Ticaret Diyaloğu Çağrısı

24.03.2026 15:30
Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, Avrupa ile ticaretin diyalogla sürdürülmesini istedi.

BEİJİNG, 24 Mart (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, Çin'in başkenti Beijing'de Alman BASF, Volkswagen ve Bosch şirketlerinin üst düzey yöneticileri ile pazar günü gerçekleştirdiği görüşmede, çok taraflı ticaret sisteminin korunması ve Çin ile Avrupa arasındaki ekonomik ve ticari anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözüme kavuşturulması çağrısında bulundu.

Ticaret Bakanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamaya göre Wang, BASF İcra Direktörleri Kurulu Başkanı Markus Kamieth ile gerçekleştirdiği görüşmede, Çin ve Avrupa'nın, merkezinde Dünya Ticaret Örgütü'nün bulunduğu çok taraflı ticaret sistemini savunması gerektiğini söyledi.

Kamieth ise Çin ekonomisinin kalkınma beklentileri konusunda son derece iyimser olduklarını ve Çin'in sürdürülebilir ve yeşil kalkınmasının getireceği fırsatları daha iyi değerlendireceklerini belirtti.

Wang, Volkswagen Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Blume ile görüşmesinde Çin ve Avrupa'nın, rekabet ve işbirliği ilişkilerini rasyonel bakış açısıyla değerlendirmesi, adil, kurallı ve sağlıklı bir rekabet yürütmesi ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmesi gerektiğini ifade etti.

Blume ise 15. Beş Yıllık Plan'ın uygulanmasının, çok uluslu şirketler için yeni pazar fırsatları yaratacağına dikkat çekerek, kazan-kazan sonuçları elde etmek üzere Çin'deki yatırımlarını artıracaklarını ve hem araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerini hem de inovasyonu güçlendireceklerini söyledi.

Wang, Bosch Yönetim Kurulu Başkanı Stefan Hartung ile yaptığı görüşmede de iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı hayata geçirmek, korumacılık ve tek taraflılığa ortaklaşa karşı çıkmak, ekonomik ve ticari anlaşmazlıkları diyalog ve istişare yoluyla çözüme kavuşturmak, birbirlerinin ekonomik ve ticari endişelerini uygun şekilde ele almak ve iki taraf arasındaki ticari işbirliğine yönelik adil, açık ve ayrımcı olmayan bir politika ortamı oluşturmak üzere Avrupa tarafı ile çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

Hartung ise önümüzdeki günlerde Çin'de Ar-Ge yatırımlarını artırmaya, Çin'deki üretime yönelik varlıklarını genişletmeye devam edeceklerini belirtti. Hartung, hem Almanya ile Çin hem de Avrupa ile Çin arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin, istikrarlı ve sağlıklı gelişimini teşvik etmek üzere somut adımlar atacaklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Ticaret Bakanı, Volkswagen, Ekonomi, Güncel, Bosch, Basf, Son Dakika

İBB davasında sekizinci gün Bu kez soruları İmamoğlu sordu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Sukas yanıtladı İBB davasında sekizinci gün! Bu kez soruları İmamoğlu sordu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Sukas yanıtladı
Bir babanın en ağır yükü: “Yarın bayram, erken yatın“ dedi, hiçbiri uyanamadı Bir babanın en ağır yükü: "Yarın bayram, erken yatın" dedi, hiçbiri uyanamadı
ABD’nin eski terörle mücadele merkezi direktöründen dikkat çeken İsrail değerlendirmesi ABD'nin eski terörle mücadele merkezi direktöründen dikkat çeken İsrail değerlendirmesi
Erol Köse ile ilgili dikkat çeken iddia Ölmeden 1 hafta önce bunu yapmış Erol Köse ile ilgili dikkat çeken iddia! Ölmeden 1 hafta önce bunu yapmış
Körfez ülkelerinde duyulan her ses panik yaratmaya başladı Körfez ülkelerinde duyulan her ses panik yaratmaya başladı
AK Partili İnan’dan Cemil Tugay’a sert sözler: Tarihe Yeşilay düşmanı olarak geçeceksiniz AK Partili İnan'dan Cemil Tugay'a sert sözler: Tarihe Yeşilay düşmanı olarak geçeceksiniz

15:10
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan’ın ifadesi ortaya çıktı
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı
14:51
Yunus Emre Özden’in eski eşi, Aleyna Kalaycıoğlu’nun hapse girmesine kayıtsız kalamadı
Yunus Emre Özden'in eski eşi, Aleyna Kalaycıoğlu'nun hapse girmesine kayıtsız kalamadı
14:11
Babasını boğdu, cesediyle bir gece aynı evde kaldı
Babasını boğdu, cesediyle bir gece aynı evde kaldı
14:01
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP’ye döndü
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP'ye döndü
14:00
Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu
Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu
13:39
Alaattin Kadayıfçıoğlu neredeyse damadı oluyordu Hakan Ural’dan imalı sözler
Alaattin Kadayıfçıoğlu neredeyse damadı oluyordu! Hakan Ural'dan imalı sözler
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 15:31:31.
