Çin, Bazı ABD Mallarına Ek Gümrük Vergisi Muafiyeti Uygulayacak

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BEİJİNG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Gümrük Tarife Komisyonu, Çin'in bazı ABD mallarını bu yılın Kasım ayı sonuna kadar ek gümrük vergilerinden muaf tutmaya devam edeceğini duyurdu.

Geçen yıl Eylül ayında yapılan bir önceki açıklamaya göre ABD'den gelen belirli ürünler, ABD'nin 301. Madde önlemlerine yönelik alınan karşı önlemlerden 30 Nisan 2024 tarihine kadar muaf tutulmuştu.

Komisyondan Pazartesi günü yapılan açıklamada, bu uzatmanın ardından muafiyetin 30 Kasım 2024 tarihine kadar süreceği belirtildi.