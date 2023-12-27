Çin, BeiDou-3 Navigasyon Uydu Sistemi için iki yeni uyduyu fırlattı

ÇEKİM TARİHİ: 26 Aralık 2023

Uyduların fırlatılmasından çeşitli görüntüler

Çin, BeiDou-3 Navigasyon Uydu Sistemi (BDS-3) için iki yeni uyduyu Salı günü ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderdi.

BeiDou sisteminin 57. ve 58. uyduları olan iki uydu, Beijing saatiyle 11.26'da bir Uzun Yürüyüş-3B taşıyıcı roketi ve taşıyıcı rokete bağlı Yuanzheng-1 (Keşif-1) üst kademesi ile fırlatıldı.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 504. görevi olma özelliğini taşıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Xichang kentinden bildiriyor.

(XHTV)