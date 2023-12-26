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Çin, BeiDou Uydu Konumlama Sistemi'nin parçası olan iki uyduyu uzaya gönderdi - Son Dakika
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Çin, BeiDou Uydu Konumlama Sistemi'nin parçası olan iki uyduyu uzaya gönderdi

Çin, BeiDou Uydu Konumlama Sistemi'nin (BDS) parçasını oluşturacak iki uyduyu uzaya fırlattı. Uydular, yörünge testlerinin ardından aktif hale gelecek ve Çin'in GPS'e bağımlılığını azaltmayı hedefleyen BDS'yi güçlendirecek.

Çin, BeiDou Uydu Konumlama Sistemi\'nin parçası olan iki uyduyu uzaya gönderdi
26.12.2023 - 14:40,
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Çin, BeiDou Uydu Konumlama Sistemi'nin (BDS) parçasını oluşturacak iki uyduyu uzaya gönderdi.

Xinhua ajansının haberine göre, iki "BeiDou-3" uydusu, Long March-3B taşıyıcı roketiyle Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden uzaya fırlatıldı.

BeiDou ağının 57. ve 58. parçaları olan uydular, yörünge testlerinin yapılmasının ardından aktif hale gelecek.

Fırlatma, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 504'üncü başarılı taşıma görevi oldu.

Çin hükümeti, askeri alanda ABD'nin küresel konumlama sistemi GPS'e bağımlılığını azaltmak üzere BeiDou Uydu Konumlama Sistemi'ni (BDS) geliştiriyor.

BeiDou uydu ağı için ilk uydu 2000'de fırlatıldı. Dört uydudan oluşan "BDS-1" ağının ardından 20 uydudan oluşan "BDS-2", 5 uyduluk "BDS-3S" ve 34 uyduluk "BDS-3" ağlarıyla geliştirildi.

"BDS-4" adı verilen yeni nesil uydu ağının ise 2035'e kadar sisteme eklenmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA
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Çin Halk Cumhuriyeti, Uzay, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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