Çin, belirli ABD mallarını 2025 sonuna kadar gümrük vergilerinden muaf tutacak

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BEİJİNG, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin belirli ABD mallarını Şubat 2025 sonuna kadar ek gümrük vergilerinden muaf tutmaya devam edecek.

Çin Devlet Konseyi Gümrük Tarife Komisyonu tarafından Aralık ayında yapılan bir önceki açıklamada, ABD'den gelen bazı ürünlerin ABD'nin 301. Madde önlemlerine karşı uygulanan ek gümrük vergi tedbirlerinden 31 Temmuz 2024 tarihine kadar muaf tutulacakları belirtilmişti.

Komisyondan Pazartesi günü yapılan açıklamada ise uzatmanın ardından muafiyetin 28 Şubat 2025 tarihine kadar süreceği ifade edildi.