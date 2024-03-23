Çin BM Daimi Temsilcisi: ABD'nin Gazze ateşkes kararı kabul edilemez

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 23 Mart (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, ABD'nin Gazze'de ateşkese yönelik ön şartları belirleyen karar tasarısının, temel itibarıyla öldürmeye devam etmeye yeşil ışık yaktığı için "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Zhang, Güvenlik Konseyi'nde Filistin- İsrail meselesine ilişkin karar tasarısına yönelik yapılan oylama sonrasında yaptığı detaylı açıklamada yaşamların kurtarılması, insani erişimin genişletilmesi, daha fazla çatışmanın önlenmesi için "derhal ateşkes yapılmasının temel bir ön şart olduğunu" belirtti.

Zhang, "Güvenlik Konseyi'nin atacağı her türlü adımın tarihin sınamasından ve ahlaki vicdanın incelemesinden geçebilmesi gerektiğinin" altını çizdi.

Çinli temsilci, ABD'nin tasarısının özellikle İsrail'in son zamanlarda Refah'a yönelik askeri saldırı planladığına yönelik tekrarlayan açıklamaları dikkate alındığında "birçok açıdan dengesiz olduğunu" vurguladı.

Çinli temsilci, "Taslak, bu tür eylemlere açıkça karşı çıkmıyor ve ciddi sonuçları olacak yanlış sinyaller gönderiyor" ifadelerini kullandı.

Zhang, "Çin, adaletin yerine getirilmesine, BM Antlaşması'na ve Güvenlik Konseyi'nin onuruna yönelik sorumlu bir tutumla ve aynı zamanda Arap ülkelerinin taslağa yönelik endişe ve ciddi memnuniyetsizliğini dikkate alarak Cezayir ve Rusya ile birlikte taslağı veto etmiştir" dedi.