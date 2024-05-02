Çin BM Daimi Temsilcisi Fu Cong, ABD'nin Filistin'in BM üyeliğini veto etmesini eleştirdi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 2 Mayıs (Xinhua) -- New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenen BM Genel Kurul toplantısında ABD'nin Filistin'in BM üyeliğini veto etmesi hakkında konuşma yapan Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong, 1 Mayıs 2024.
Fu, Çarşamba günü yaptığı konuşmada Amerika'nın, Filistin- İsrail meselesinde defalarca veto kullanmasının sorumlu güç rolüyle orantılı olmadığını söyledi. (Fotoğraf: Xie E/Xinhua)
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