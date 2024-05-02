Çin BM Daimi Temsilcisi Fu Cong, ABD'nin Filistin'in BM üyeliğini veto etmesini eleştirdi - Son Dakika
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Çin BM Daimi Temsilcisi Fu Cong, ABD'nin Filistin'in BM üyeliğini veto etmesini eleştirdi

New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenen BM Genel Kurul toplantısında Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong, ABD'nin Filistin'in BM üyeliğini veto etmesini eleştirdi. Fu, Amerika'nın Filistin-İsrail meselesinde defalarca veto kullanmasının sorumlu güç rolüyle orantılı olmadığını belirtti.

02.05.2024 17:05
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 2 Mayıs (Xinhua) -- New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenen BM Genel Kurul toplantısında ABD'nin Filistin'in BM üyeliğini veto etmesi hakkında konuşma yapan Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong, 1 Mayıs 2024.

Fu, Çarşamba günü yaptığı konuşmada Amerika'nın, Filistin- İsrail meselesinde defalarca veto kullanmasının sorumlu güç rolüyle orantılı olmadığını söyledi. (Fotoğraf: Xie E/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin BM Daimi Temsilcisi Fu Cong, ABD'nin Filistin'in BM üyeliğini veto etmesini eleştirdi - Son Dakika

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