Çin, BM ile İş Birliği Vurgusu Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin, BM ile İş Birliği Vurgusu Yaptı

Wang Yi, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşerek, barış ve kalkınma için iş birliği sözü verdi.

28.09.2024 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmede, Çin'in dünya barışı ve kalkınmasını desteklemek amacıyla Birleşmiş Milletler ile işbirliğini geliştirmeye istekli olduğunu belirtti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, Cuma günü 79. BM Genel Kurulu çerçevesinde BM merkezinde Guterres ile bir araya geldi. Görüşmede Geleceğin Zirvesi'ni düzenleme başarısından dolayı BM'yi kutlayan Wang, Gelecek Paktı'nın kabulünün, birçok ülkenin ortak isteğini yansıtan ve çok taraflılık ilkelerini somutlaştıran önemli bir belge niteliği taşıdığını belirtti.

Wang, Çin'in dünya barışı ve kalkınmasını teşvik etmek, Gelecek Paktı vizyonunu hayata geçirmek ve insanlık için daha iyi bir gelecek inşa etmek amacıyla BM ile işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Bakan ayrıca, uluslararası ortamın giderek daha karmaşık hale geldiği ve küresel zorluklar ile risklerin arttığı günümüzde, BM'nin otoritesini korumanın ve uluslararası ilişkilerde temel rol oynamasına izin vermenin her zamankinden daha önemli olduğunu söyledi.

Wang, uluslararası finansı yöneten mevcut çerçeve reformu ile küresel yönetimde yapay zeka uygulamasını koordine eden ana kanal olarak rolü de dahil olmak üzere BM çalışmalarını tamamen desteklediklerini belirtti.

Wang'a göre, Çin'in BM'ye verdiği destek, BM'nin dünya barışı ve güvenliğini daha iyi koruyabilmesi için örgütün Ukrayna krizi ve Gazze'deki çatışmanın çözümüne yönelik aktif çabalarını kolaylaştırmayı da içeriyor.

Guterres ise Çin'in BM'ye sağladığı uzun vadeli desteği ve Geleceğin Zirvesi'ne katkılarını takdir ederek, tüm tarafların taahhütlerini yerine getirip zorlukla kazanılan Gelecek Paktı'nı ortaklaşa hayata geçirmelerini umduğunu ifade etti.

BM Genel Sekreteri, parçalanma riskinin küreselleşme sürecini geriye götürdüğü günümüz dünyasında, uluslararası toplumun tüm üyelerini korumacılığa karşı el ele vermeye çağırdı. Birleşmiş Milletler'in Çin'in uluslararası ilişkilerde önemli rol oynamaya devam etmesini beklediğini ve bunun olacağına inandığını ifade eden Guterres, barış için hiçbir çabadan kaçınmayacaklarını ve kalkınma sorumluluğunu yerine getireceklerini söyledi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, BM ile İş Birliği Vurgusu Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:16 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş
23:21 Netanyahu’dan suikastın ardından ilk açıklama Yeni katliamların sinyalini verdi Netanyahu'dan suikastın ardından ilk açıklama! Yeni katliamların sinyalini verdi
21:46 Hakan Fidan, Nasrallah’ı öldüren İsrail’in kirli planını açıkladı Hakan Fidan, Nasrallah'ı öldüren İsrail'in kirli planını açıkladı
21:34 Kayseri’de skandal görüntüler Genç çift, AVM otoparkında güpegündüz kendilerinden geçti Kayseri'de skandal görüntüler! Genç çift, AVM otoparkında güpegündüz kendilerinden geçti
20:46 Biden’ın keyfine diyecek yok Nasrallah’ın ölümüyle ilgili ilk sözler Biden'ın keyfine diyecek yok! Nasrallah'ın ölümüyle ilgili ilk sözler
11:53 Cenazesi 27 gün sonra Türkiye’ye getirilen Ahu Tuğba’ya büyük vefasızlık Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık
11:32 Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum’u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun
11:10 Magandalar hız kesmiyor Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü Magandalar hız kesmiyor! Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü
11:01 İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü
10:45 Taraftar bir ilke şahit olacak Okan Buruk’tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı Taraftar bir ilke şahit olacak! Okan Buruk'tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı
10:34 Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı
10:10 Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti
10:03 Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü
09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
09:14 Netanyahu’nun kanlı saldırı emrini verdiği an Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2024 09:18:18. #1.13#
SON DAKİKA: Çin, BM ile İş Birliği Vurgusu Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement