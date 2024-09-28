Çin, BM ile İş Birliği Vurgusu Yaptı

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmede, Çin'in dünya barışı ve kalkınmasını desteklemek amacıyla Birleşmiş Milletler ile işbirliğini geliştirmeye istekli olduğunu belirtti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, Cuma günü 79. BM Genel Kurulu çerçevesinde BM merkezinde Guterres ile bir araya geldi. Görüşmede Geleceğin Zirvesi'ni düzenleme başarısından dolayı BM'yi kutlayan Wang, Gelecek Paktı'nın kabulünün, birçok ülkenin ortak isteğini yansıtan ve çok taraflılık ilkelerini somutlaştıran önemli bir belge niteliği taşıdığını belirtti.

Wang, Çin'in dünya barışı ve kalkınmasını teşvik etmek, Gelecek Paktı vizyonunu hayata geçirmek ve insanlık için daha iyi bir gelecek inşa etmek amacıyla BM ile işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Bakan ayrıca, uluslararası ortamın giderek daha karmaşık hale geldiği ve küresel zorluklar ile risklerin arttığı günümüzde, BM'nin otoritesini korumanın ve uluslararası ilişkilerde temel rol oynamasına izin vermenin her zamankinden daha önemli olduğunu söyledi.

Wang, uluslararası finansı yöneten mevcut çerçeve reformu ile küresel yönetimde yapay zeka uygulamasını koordine eden ana kanal olarak rolü de dahil olmak üzere BM çalışmalarını tamamen desteklediklerini belirtti.

Wang'a göre, Çin'in BM'ye verdiği destek, BM'nin dünya barışı ve güvenliğini daha iyi koruyabilmesi için örgütün Ukrayna krizi ve Gazze'deki çatışmanın çözümüne yönelik aktif çabalarını kolaylaştırmayı da içeriyor.

Guterres ise Çin'in BM'ye sağladığı uzun vadeli desteği ve Geleceğin Zirvesi'ne katkılarını takdir ederek, tüm tarafların taahhütlerini yerine getirip zorlukla kazanılan Gelecek Paktı'nı ortaklaşa hayata geçirmelerini umduğunu ifade etti.

BM Genel Sekreteri, parçalanma riskinin küreselleşme sürecini geriye götürdüğü günümüz dünyasında, uluslararası toplumun tüm üyelerini korumacılığa karşı el ele vermeye çağırdı. Birleşmiş Milletler'in Çin'in uluslararası ilişkilerde önemli rol oynamaya devam etmesini beklediğini ve bunun olacağına inandığını ifade eden Guterres, barış için hiçbir çabadan kaçınmayacaklarını ve kalkınma sorumluluğunu yerine getireceklerini söyledi.