Çin, BM ile İşbirliğini Derinleştirecek

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BEİJİNG, 1 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Beijing'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 79. Dönem Başkanı Philemon Yang ile bir araya geldi. Wang, Perşembe günü gerçekleşen görüşmede BM ile işbirliğinin derinleştirilmesi çağrısı yaptı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, BM'nin temsiliyet gücü en yüksek organı olan BM Genel Kurulu'nun, ülkeler arasındaki istişare ve koordinasyon için önemli bir platform olduğunu ve BM ile işbirliğini derinleştirmeyi sürdürmeye istekli olduklarını söyledi.

Wang, BM'nin kurucu üyesi ve BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan Çin'in başından beri BM davasına destek verip katkıda bulunduğunu ifade etti.

Çin'in önerdiği insanlık için ortak geleceğe sahip küresel topluluk inşa etme vizyonu, Kuşak ve Yol İnisiyatifi, Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi'nin Çin'in BM davasına katılımının temel yol gösterici ilkelerini somutlaştırdığını ve aynı zamanda insanlığın karşı karşıya kaldığı ortak zorluklarla mücadeleye Çin bilgeliğini getirdiğini belirtti.

Wang, BM'nin yetkisinin sağlamlaştırılması, küresel yönetişim reformunun doğru şekilde ilerlemesinin sağlanması ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasına yönelik aralıksız çaba gösterilmesi için BM ile çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Yang ise Çin'in modernleşmede sürekli yeni başarılar elde ettiğini ve diğer ülkelerin ders alabileceği bir model haline geldiğini söyledi. Çin'in uluslararası ilişkilerde istikrarlı ve yapıcı bir güç olduğunu kaydeden Yang, Çin'in BM davasına olan uzun soluklu ve kararlı desteğini takdir ettiklerini ve tek Çin ilkesine riayet etmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Yang, Çin'in Gelecek Paktı'nın hayata geçirilmesinde ve sürdürülebilir kalkınma ve diğer alanlardaki işbirliğinin teşvik edilmesine vazgeçilmez bir rol oynamaya devam edeceğine inandıklarını sözlerine ekledi.

İki taraf BM Güvenlik Konseyi'nin reformu gibi başka konularda da görüş alışverişinde bulundu.