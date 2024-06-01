Çin, BM Irak Yardım Misyonu'nun geri çekilmesinde yapılandırılmış ve yumuşak bir geçişi destekliyor

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 1 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Fu Cong, BM Irak Yardım Misyonu'nun (UNAMI) geri çekilmesinde yapılandırılmış ve yumuşak bir geçişi desteklediklerini söyledi. Fu, bu açıklamayı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 31 Aralık 2025 tarihinde UNAMI'nin sona erdirilmesine yönelik bir karar taslağını kabul etmesinin ardından yaptı.

Cuma günkü oylamanın ardından yaptığı açıklamada Fu, "Irak'ın iç durumu giderek iyileştiği ve siyasi yönetim daha kabiliyetli hale geldiğine göre, BM Irak Yardım Misyonu'na basitleştirilmiş bir yetki verilmesinin ve kademeli bir çekilme sürecine girilmesinin zamanı gelmiştir" dedi.

Çinli elçi, BM Genel Sekreteri'nin Irak hükümetiyle istişare ederek UNAMI'nin görev alanlarında faaliyetlerine etkin bir şekilde başlayabilmesi ve sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi için hızlıca bir geçiş ve tasfiye planı hazırlamasını beklediğini söyledi.