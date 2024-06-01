Çin, BM Irak Yardım Misyonu'nun geri çekilmesinde yapılandırılmış ve yumuşak bir geçişi destekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin, BM Irak Yardım Misyonu'nun geri çekilmesinde yapılandırılmış ve yumuşak bir geçişi destekliyor

Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Fu Cong, BM Irak Yardım Misyonu'nun (UNAMI) geri çekilmesinde yapılandırılmış ve yumuşak bir geçişi desteklediklerini söyledi. Fu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin UNAMI'nin sona erdirilmesine yönelik karar taslağını kabul etmesinin ardından açıklama yaptı. Fu, Irak'ın iç durumunun iyileştiğini ve siyasi yönetimin daha kabiliyetli hale geldiğini belirterek, BM Irak Yardım Misyonu'na basitleştirilmiş bir yetki verilmesinin ve kademeli bir çekilme sürecine girilmesinin zamanının geldiğini ifade etti. Çinli elçi, BM Genel Sekreteri'nin hızlıca bir geçiş ve tasfiye planı hazırlamasını beklediğini söyledi.

01.06.2024 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 1 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Fu Cong, BM Irak Yardım Misyonu'nun (UNAMI) geri çekilmesinde yapılandırılmış ve yumuşak bir geçişi desteklediklerini söyledi. Fu, bu açıklamayı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 31 Aralık 2025 tarihinde UNAMI'nin sona erdirilmesine yönelik bir karar taslağını kabul etmesinin ardından yaptı.

Cuma günkü oylamanın ardından yaptığı açıklamada Fu, "Irak'ın iç durumu giderek iyileştiği ve siyasi yönetim daha kabiliyetli hale geldiğine göre, BM Irak Yardım Misyonu'na basitleştirilmiş bir yetki verilmesinin ve kademeli bir çekilme sürecine girilmesinin zamanı gelmiştir" dedi.

Çinli elçi, BM Genel Sekreteri'nin Irak hükümetiyle istişare ederek UNAMI'nin görev alanlarında faaliyetlerine etkin bir şekilde başlayabilmesi ve sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi için hızlıca bir geçiş ve tasfiye planı hazırlamasını beklediğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler, Irak, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, BM Irak Yardım Misyonu'nun geri çekilmesinde yapılandırılmış ve yumuşak bir geçişi destekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:53 Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş
10:05 Beklenen açıklama geldi Jose Mourinho resmen Fenerbahçe’de Beklenen açıklama geldi! Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
09:19 Sandıklar bir kez daha kuruluyor 3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim yapılacak Sandıklar bir kez daha kuruluyor! 3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim yapılacak
09:05 Tansu Çiller’in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti
08:57 Zorunlu askerlik devam edecek mi Bakan Güler, tartışmalara noktayı koydu Zorunlu askerlik devam edecek mi? Bakan Güler, tartışmalara noktayı koydu
11:24 Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı
10:32 Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza “Teşekkür“ etti Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza "Teşekkür" etti
10:09 Afganistan’da tekne battı: 20 ölü Afganistan'da tekne battı: 20 ölü
10:03 Oyuncu Yasemin Allen ile eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı Oyuncu Yasemin Allen ile eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı
09:54 Acun Ilıcalı kararını verdi İşte Hull City’nin yeni teknik direktörü Acun Ilıcalı kararını verdi! İşte Hull City'nin yeni teknik direktörü
09:42 Erzurum’da Uyuşturucu İddiasıyla Tartıştığı İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şahıs 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı Erzurum'da Uyuşturucu İddiasıyla Tartıştığı İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şahıs 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı
09:16 Talisca’dan Fenerbahçe iddialarına cevap gibi paylaşım Talisca'dan Fenerbahçe iddialarına cevap gibi paylaşım
09:10 13 yıldır ehliyet hayali kuran adam 18’nci sınavda da başarısız oldu: Doktor bile bu soruları bilmez 13 yıldır ehliyet hayali kuran adam 18'nci sınavda da başarısız oldu: Doktor bile bu soruları bilmez
09:08 Parti öncesi komşularına mektup göndermesi de iş yaramadı Kenan Doğulu’nun doğum gününe polis baskını Parti öncesi komşularına mektup göndermesi de iş yaramadı! Kenan Doğulu'nun doğum gününe polis baskını
09:04 Al Hilal Kral Kupası’nı kazandı, Ronaldo gözyaşlarını tutamadı Al Hilal Kral Kupası'nı kazandı, Ronaldo gözyaşlarını tutamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2024 11:41:51. #1.13#
SON DAKİKA: Çin, BM Irak Yardım Misyonu'nun geri çekilmesinde yapılandırılmış ve yumuşak bir geçişi destekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement