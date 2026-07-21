Çin BM'ye Destek Sözü Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin BM'ye Destek Sözü Verdi

Çin BM\'ye Destek Sözü Verdi
21.07.2026 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, BM'ye olan desteğini yineleyerek çok taraflılığın önemini vurguladı.

BEİJİNG, 21 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkelerine her daim bağlı kaldıklarını ve BM davasını kararlılıkla desteklediklerini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, pazartesi günü Çin'in başkenti Beijing'de Guyana'nın BM Daimi Temsilcisi ve BM Genel Sekreterliği adayı Carolyn Rodrigues-Birkett ile bir araya geldi.

Rodrigues-Birkett, uluslararası konjonktürdeki değişimler ne olursa olsun çok taraflılığın uluslararası toplum için bir seçenek değil, zorunluluk olduğunu belirtti.

BM Genel Kurulu'nun 2758 sayılı kararını desteklediğini ifade eden Rodrigues-Birkett, tek Çin ilkesine bağlı kalacağını söyledi. Rodrigues-Birkett ayrıca, Çin'in önerdiği dört büyük küresel inisiyatiften ve Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü'nün kurulması yönünde sergilediği çabalarından övgüyle bahsetti.

Rodrigues-Birkett, BM'yi daha etkin ve verimli hale getirecek reform çalışmalarını desteklemeye, adalet ve hakkaniyeti korumaya ve sürdürülebilir kalkınmayı uluslararası gündemin merkezine yerleştirmek için çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

Wang ise, tüm tarafların yeni seçilecek BM Genel Sekreteri'nden BM'ye zorluklar ve sınamalar karşısında liderlik etmesini, uluslararası barış ve kalkınmanın desteklenmesinde üzerine düşen rolü yerine getirmesini beklediğini söyledi.

Wang, "BM'nin kusursuz olduğunu söyleyemeyiz, ancak BM'nin olmadığı bir dünya daha kötü bir yer olurdu" dedi.

Bu yılın Çin Halk Cumhuriyeti'nin BM'deki meşru koltuğunun yeniden kazanılmasının 55. yıldönümü olduğunu hatırlatan Wang, uluslararası konjonktür ne yönde değişirse değişsin, Çin'in her zaman dünya barışının inşasına katkı sağlayan, küresel kalkınmayı destekleyen ve uluslararası düzeni savunan bir ülke olduğunu, gelecekte de bu rolünü sürdüreceğini belirtti.

Wang, Çin'in BM'nin yeni Genel Sekreteri'nin seçim sürecine sorumlu ve yapıcı bir yaklaşımla katılacağını belirterek, BM Şartı'na bağlı kalacak, üstün yetkinlik sergileyecek, adalet ve dürüstlükle hareket edecek ve BM Şartı uyarınca sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirecek bir adayın seçilmesini destekleyeceklerini vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin BM'ye Destek Sözü Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NYT: Pentagon, İran saldırılarında çok sayıda ABD askerinin yaralandığını saklıyor NYT: Pentagon, İran saldırılarında çok sayıda ABD askerinin yaralandığını saklıyor
2 yıl önce kuruyan Akpınar Şelalesi yeniden akmaya başladı 2 yıl önce kuruyan Akpınar Şelalesi yeniden akmaya başladı
DMM’den “Türkiye’nin Kıbrıs’ta işgalci olduğu“ iddialarına yanıt DMM'den "Türkiye'nin Kıbrıs'ta işgalci olduğu" iddialarına yanıt
Ehliyetsiz sürücüden direksiyon başında tepki çeken hareket: Hem içki içti hem de... Ehliyetsiz sürücüden direksiyon başında tepki çeken hareket: Hem içki içti hem de...
Tartıştıkları kişiyi aralarına alıp dövdüler: Saldırganlar yakalandı Tartıştıkları kişiyi aralarına alıp dövdüler: Saldırganlar yakalandı
Birecik’te 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Birecik'te 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Cedi Osman’dan sürpriz transfer Ezeli rakibe imza attı Cedi Osman'dan sürpriz transfer! Ezeli rakibe imza attı

13:37
Özgür Özel grup toplantısında CHP’ye veda ediyor: Vakti gelmiş bir vedanın hüznünü yaşıyorum
Özgür Özel grup toplantısında CHP'ye veda ediyor: Vakti gelmiş bir vedanın hüznünü yaşıyorum
13:24
Oğuzhan Uğur neden tutuklandı Mahkemenin karar yazısına ulaşıldı
Oğuzhan Uğur neden tutuklandı? Mahkemenin karar yazısına ulaşıldı
13:17
Galatasaray taraftarından transfer isyanı Resmen harekete geçtiler
Galatasaray taraftarından transfer isyanı! Resmen harekete geçtiler
13:06
4 aydır tutuklu bulunan Mustafa Bozbey’in son hali gündem oldu
4 aydır tutuklu bulunan Mustafa Bozbey'in son hali gündem oldu
12:31
Tekneden yarı çıplak paylaşım yaptı İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar’ın son hali
Tekneden yarı çıplak paylaşım yaptı! İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın son hali
12:15
Hastanın ağırlığının 3’te 1’i rahminden çıkarıldı
Hastanın ağırlığının 3'te 1'i rahminden çıkarıldı
11:59
Gülistan hamile miydi Yeni tanıktan davanın seyrini değiştirecek ifade
Gülistan hamile miydi? Yeni tanıktan davanın seyrini değiştirecek ifade
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 14:21:39. #7.12#
SON DAKİKA: Çin BM'ye Destek Sözü Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.