Çin BM\'ye Destek Sözü Verdi

BEİJİNG, 21 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkelerine her daim bağlı kaldıklarını ve BM davasını kararlılıkla desteklediklerini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, pazartesi günü Çin'in başkenti Beijing'de Guyana'nın BM Daimi Temsilcisi ve BM Genel Sekreterliği adayı Carolyn Rodrigues-Birkett ile bir araya geldi.

Rodrigues-Birkett, uluslararası konjonktürdeki değişimler ne olursa olsun çok taraflılığın uluslararası toplum için bir seçenek değil, zorunluluk olduğunu belirtti.

BM Genel Kurulu'nun 2758 sayılı kararını desteklediğini ifade eden Rodrigues-Birkett, tek Çin ilkesine bağlı kalacağını söyledi. Rodrigues-Birkett ayrıca, Çin'in önerdiği dört büyük küresel inisiyatiften ve Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü'nün kurulması yönünde sergilediği çabalarından övgüyle bahsetti.

Rodrigues-Birkett, BM'yi daha etkin ve verimli hale getirecek reform çalışmalarını desteklemeye, adalet ve hakkaniyeti korumaya ve sürdürülebilir kalkınmayı uluslararası gündemin merkezine yerleştirmek için çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

Wang ise, tüm tarafların yeni seçilecek BM Genel Sekreteri'nden BM'ye zorluklar ve sınamalar karşısında liderlik etmesini, uluslararası barış ve kalkınmanın desteklenmesinde üzerine düşen rolü yerine getirmesini beklediğini söyledi.

Wang, "BM'nin kusursuz olduğunu söyleyemeyiz, ancak BM'nin olmadığı bir dünya daha kötü bir yer olurdu" dedi.

Bu yılın Çin Halk Cumhuriyeti'nin BM'deki meşru koltuğunun yeniden kazanılmasının 55. yıldönümü olduğunu hatırlatan Wang, uluslararası konjonktür ne yönde değişirse değişsin, Çin'in her zaman dünya barışının inşasına katkı sağlayan, küresel kalkınmayı destekleyen ve uluslararası düzeni savunan bir ülke olduğunu, gelecekte de bu rolünü sürdüreceğini belirtti.

Wang, Çin'in BM'nin yeni Genel Sekreteri'nin seçim sürecine sorumlu ve yapıcı bir yaklaşımla katılacağını belirterek, BM Şartı'na bağlı kalacak, üstün yetkinlik sergileyecek, adalet ve dürüstlükle hareket edecek ve BM Şartı uyarınca sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirecek bir adayın seçilmesini destekleyeceklerini vurguladı.