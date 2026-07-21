Mustafa Sarıgül ve Mahmut Tanal'dan yeni parti açıklaması - Son Dakika
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Mustafa Sarıgül ve Mahmut Tanal'dan yeni parti açıklaması

21.07.2026 17:17
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Özgür Özel'in yeni parti kuracağını açıklamasının ardından CHP'de saflar belli olmaya başladı. Mustafa Sarıgül ve Mahmut Tanal Meclis Genel Kurulu'nda çektikleri videoda, "Partimiz Türkiye'ye hayırlı olsun" diyerek Özgür Özel'in yanında yer alacaklarını belirtti.

CHP'de bir süredir devam eden kulis hareketliliği resmiyete döküldü. Mutlak butlan kararıyla CHP'de genel başkanlık görevinden alınan Özgür Özel’in yeni bir siyasi parti kuracağını açıklamasının ardından parti içinde saflar belirlenmeye başladı. Yaşanan bu gelişme, parti yönetiminde ve teşkilatlarda büyük bir hareketliliğe yol açtı.

SARIGÜL VE TANAL DA YENİ PARTİYE GEÇİYOR

Yeni oluşuma ilk açık destek Meclis çatısı altından verildi. CHP milletvekilleri Mustafa Sarıgül ve Mahmut Tanal, TBMM Genel Kurulu'nda birlikte çektikleri bir videoyla Özgür Özel’in yanında yer alacaklarını duyurdu. İkili, videoda "Partimiz Türkiye'ye hayırlı olsun" ifadelerini kullanarak yeni siyasi hareketin yanında olduklarını ilan etti.

"ASIL MÜCADELE ŞİMDİ BAŞLIYOR"

Tanal şu ifadeleri kullandı: "Asıl mücadele şimdi başlıyor. Umutla ve keyifle bir mücadele ile bu seçimde mutlaka ama mutlaka iktidardayız. Cumhuriyet'ten ayrılmıyoruz. Altı oktan ayrılmıyoruz."

Sarıgül ise şunları söyledi: "Farklı duygularla karşı karşıyayım. Kolay bir şey değil CHP'den ayrılmak. Ama bazen yeni bir yolculuk için mecbur kalıyorsunuz. Bütün milletimizi kucaklayarak yeni yolculuğa çıkıyoruz."

Cumhuriyet Halk Partisi, Meclis Genel Kurulu, Mustafa Sarıgül, Mahmut Tanal, Özgür Özel, Politika, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Mahmut Tanal Mustafa Sarıgül ve Mahmut Tanal'dan yeni parti açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mustafa Sarıgül ve Mahmut Tanal'dan yeni parti açıklaması - Son Dakika
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