Güney Afrika'da Dev Operasyon: 17 Bin Gözaltı - Son Dakika
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Güney Afrika'da Dev Operasyon: 17 Bin Gözaltı

20.07.2026 20:57
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Güney Afrika'da düzenlenen Shanela II Operasyonu'nda 17,583 şüpheli gözaltına alındı.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ülke genelinde düzenlenen güvenlik operasyonlarında bir haftada 17 bin 583 şüpheli gözaltına alındı.

Güney Afrika Polis Teşkilatından (SAPS) yapılan açıklamada, "Shanela II Operasyonu" kapsamında 13-19 Temmuz tarihlerinde organize suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer ağır suçlara yönelik ülke genelinde operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Operasyonlarda toplam 17 bin 583 kişinin gözaltına alındığı, cinayet, cinayete teşebbüs, tecavüz, araç gaspı, yasa dışı silah bulundurma ile ev ve iş yeri soygunu gibi suçlardan aranan 1777 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada, 320 kişinin uyuşturucu ticareti, 3 bin 113 kişinin uyuşturucu bulundurma suçlamasıyla gözaltına alındığı, ayrıca 3 bin 622 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

Resmi verilere göre, suç oranlarının yüksek seyrettiği Güney Afrika'da Nisan 2025-Mart 2026 döneminde 23 bin 96 cinayet, 51 bin 554 cinsel suç ve 121 bin 99 ağırlaştırılmış soygun vakası kayıtlara geçti.

Hükümet, organize suçu demokrasi ve ekonomiye yönelik en acil tehditlerden biri olarak tanımlamasının ardından mart ayında 2 bin 200 askeri, çeteler ve yasa dışı madencilikle mücadelede polise destek vermek üzere görevlendirmişti.

Kaynak: AA

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