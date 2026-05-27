Çin, BM\'ye Katkılarını Açıkladı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 27 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin üst düzey toplantısında, Çin'in BM'ye yaptığı katkılar hakkında bilgi verdi.

Wang salı günü New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen BM Şartı'nın amaç ve ilkelerinin korunması ve merkezinde BM'nin yer aldığı uluslararası sistemin güçlendirilmesi konulu üst düzey BM Güvenlik Konseyi açık oturumuna başkanlık etti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, içinde bulunduğumuz yılın, Çin Halk Cumhuriyeti'nin BM'de yasal olarak hak sahibi olduğu koltuğunu geri almasının 55. yıldönümü olduğunu hatırlatarak, geçen 55 yıl boyunca Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak BM'nin çalışmalarında aktif rol oynadıklarını söyledi.

Wang, "Çin, uluslararası konjonktürde yaşanan çalkantı ve dönüşümler karşısında kendi çizgisini kararlılıkla koruyor" dedi.

Wang, Çin'in insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etmeye yönelik önemli vizyonunun yanı sıra dört büyük küresel inisiyatifinin, uluslararası alanda geniş destek gördüğünü belirtti.

Dünyada sık sık yaşanan çatışmalar karşısında barışı destekleyip müzakereleri teşvik ettiklerini kaydeden Wang, BM platformunda Ukrayna krizi için Barışın Dostları Grubu'nun kurulması da dahil olmak üzere gündemde sorun teşkil eden konuların çözümünde izledikleri kendilerine özgü yaklaşımla dünya barışının korunmasına sürekli olarak Çin tarzı bilgelik ve çabalarla katkıda bulunduklarını ifade etti.

Küresel kalkınmanın çıkmaza girdiğine dikkat çeken Wang, böyle bir ortamda ortaklarını güçlendirip desteklediklerini vurguladı.

Küresel Kalkınma İnisiyatifi kapsamında 23 milyar ABD dolarının üzerinde fon sağlandığını, 1.800'ün üzerinde işbirliği projesinin desteklendiğini, gelişmekte olan ülkeler için 10.000'e yakın kapasite geliştirme programı yürütüldüğünü ve çeşitli alanlarda 200.000'den fazla uzmana eğitim verildiğini belirten Wang, "Bu, Küresel Güney'in kalkınmasına güçlü bir ivme kazandırmıştır" dedi.

Büyük çaplı genel krizler sırasında vakit geçirmeksizin yardıma koştuklarını dile getiren Wang, 2015 yılında Ebola ile mücadelede üç Batı Afrika ülkesine tam destek sağladıklarını hatırlattı. Mevcut Ebola salgınıyla mücadele konusunda Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'ya ellerinden gelen en iyi şekilde yardım etmeye hazır olduklarını söyleyen Wang, "An itibarıyla Çinli sağlık ekipleri, Afrikalı kardeşlerimizle yan yana bu hastalıkla sahada mücadele ediyor" ifadelerini kullandı.

Wang, çok taraflılık karşıtı olumsuz gelişmelere karşı sorumluluk üstlenmek için harekete geçtiklerini vurguladı.

BM'nin olağan bütçesine ikinci en büyük katkıyı sağlayan ülke olarak mali yükümlülüklerini titizlikle yerine getirdiklerine işaret eden Wang, Çin'in kurduğu Çin-BM Barış ve Kalkınma Fonu ve Küresel Kalkınma ve Güney-Güney İşbirliği Fonu'nu etkin şekilde kullandıklarını ifade etti.

Uluslararası Arabuluculuk Örgütü ve Dünya Veri Örgütü'nü kurduklarını, Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü'nün kurulmasını önerdiklerini ve Ulusal Yargı Yetkisi Dışındaki Alanlarda Deniz Biyolojik Çeşitliliğinin Korunması Anlaşması'nın sekretaryasına ev sahipliği yapmayı bilfiil teklif ettiklerini belirten Wang, "Bunların tamamı, çok taraflılığın temellerinin inşası için attığımız somut adımlardır" dedi.