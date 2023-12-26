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Çin, Büyük Körfez Bölgesi'nde Dünya Lideri Olacak İş Ortamı Geliştirme Planını Açıkladı - Son Dakika
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Çin, Büyük Körfez Bölgesi'nde Dünya Lideri Olacak İş Ortamı Geliştirme Planını Açıkladı

BEİJİNG, 26 Aralık (Xinhua) -- Çin'in üst düzey ekonomik planlamacısı olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi'nde dünya lideri olacak bir iş ortamı geliştirmeye yönelik bir eylem planı açıkladı.

Çin, Büyük Körfez Bölgesi\'nde Dünya Lideri Olacak İş Ortamı Geliştirme Planını Açıkladı
26.12.2023 - 09:32,
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BEİJİNG, 26 Aralık (Xinhua) -- Çin'in üst düzey ekonomik planlamacısı olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Guangdong-Hong Kong- Makao Büyük Körfez Bölgesi'nde dünya lideri olacak bir iş ortamı geliştirmeye yönelik bir eylem planı açıkladı.

Komisyondan kaynaklar, Pazartesi günü açıklanan bu hamleyle bölge içerisindeki işbirliğinin derinleştirilmesinin ve Büyük Körfez Bölgesi'nde piyasa entegrasyonu ve uluslararası rekabet gücünün artırılmasının planlandığını aktardı.

Plana göre Büyük Körfez Bölgesi'nin üç yıllık yoğun çalışmalar sonucunda iş ortamında rekabet gücü açısından dünyada ön saflarda yer alması bekleniyor.

Planda, ilgili politika ve mekanizmaların temel olarak uluslararası kabul gören kurallara uygun şekilde kurulacağı, bunun da piyasa canlılığı ve sosyal yaratıcılığı tam anlamıyla ortaya çıkaracağı ve bölgenin tüm dünyadan kaynakları kendine çekip harekete geçireceği belirtildi.

Kaynak: Xinhua
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