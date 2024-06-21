Çin Büyükelçiliği: ABD'nin Çin aşılarını karalama çabaları dünya genelinde öfkeye neden oluyor - Son Dakika
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Çin Büyükelçiliği: ABD'nin Çin aşılarını karalama çabaları dünya genelinde öfkeye neden oluyor

Çin Büyükelçiliği: ABD\'nin Çin aşılarını karalama çabaları dünya genelinde öfkeye neden oluyor

Çin'in Filipinler Büyükelçiliği sözcüsü, ABD'nin Çin yapımı aşıları karalamaya yönelik gizli psikolojik savaşından dolayı dünya genelindeki insanların 'öfkeli' olduğunu söyledi. Büyükelçilik, ABD'nin iki yüzlülüğünü ve çifte standartlarını gözler önüne serdiğini belirtti ve Çin'in Kovid-19 pandemisi sırasında diğer ülkelere aşılar da dahil olmak üzere küresel kamu malları sağladığını hatırlattı. Ayrıca, ABD'nin dezenformasyon üretip yaymaya son vermesi ve diğer ülkelerin çabalarına saygı göstermesi gerektiği ifade edildi.

21.06.2024 11:58
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MANİLA, 21 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Filipinler Büyükelçiliği sözcüsü, ABD'nin Çin yapımı aşıları karalamaya yönelik gizli psikolojik savaşından dolayı dünya genelindeki insanların "öfkeli" olduğunu söyledi.

Uluslararası haber ajansı Reuters tarafından 14 Haziran'da yayımlanan bir araştırmada, Kovid-19 pandemisinin zirve yaptığı dönemde ABD Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesapları üzerinden Çin yapımı aşıyı itibarsızlaştırmaya çalıştığı ortaya konulmuştu.

Araştırmada sahte sosyal medya hesaplarında yalnızca aşı değil, Çin'den gelecek her türlü tıbbi yardımın tehdit oluşturduğu izlenimi yaygınlaştırılarak virüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan Filipinler'de Çin'in artan etkisini durdurmanın hedeflendiği belirtilmişti.

Büyükelçilikten Salı günü yapılan yazılı açıklamada, ABD ordusunun eylemlerinin ABD'nin iki yüzlülüğünü, art niyetini ve çifte standartlarını gözler önüne serdiği ifade edildi.

Açıklamada, sorumluluk sahibi büyük bir ülke olan Çin'in Kovid-19 pandemisi sırasında diğer ülkelere aşılar da dahil olmak üzere küresel kamu malları sağladığı hatırlatıldı.

Çin'in Filipinler'e Kovid-19 ile mücadeleye yönelik malzemeler ve aşı temin eden ilk ülke olduğunun belirtildiği açıklamada, hastalığın yarattığı yıkıma karşı Çin ve Filipinler'in birbirini destekleyip işbirliği yaptığı ve dünyanın pandemiye karşı kesin zafer kazanmasına önemli katkılarda bulunduğu vurgulandı.

Öte yandan, üçüncü bir ülkenin ve birtakım güçlerin engellemesi ve sabotajı yüzünden bu işbirliğinin olması gerektiği gibi sorunsuz ilerlemediği kaydedildi.

Açıklamada, "Elbette, Çin ve Filipinler halklarının çıkarlarına karşı olan bu komplo başarısızlığa mahkum olmuştur" denildi.

Açıklamada, sık sık insan haklarına saygıdan bahseden ABD'nin, Filipinler halkının yaşam ve sağlığına ilişkin temel insan hakları konusunda bu söylemin tam tersini yaptığına dikkat çekildi.

Açıklamada, müttefiklerine sözde sarsılmaz bağlılığını teyit eden ABD'nin, pandemiyle ortaklaşa mücadelede kritik ana gelindiğinde daima Önce Amerika politikası izleyerek, Filipinler halkının savunmasız durumunu kendi gizli jeopolitik emelleri için kötüye kullandığı ifade edildi.

Açıklamada, "Çin'in yardımlarına erişimi engelleyen ve küresel kamuoyunu göz ardı eden ABD, aşı dahil olmak üzere önemli kamu sağlığı meselelerinde söylenti yayma ve hikayeler uydurma cüreti göstermektedir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "ABD'nin kendi iddialarına uygun hareket etmesini ve diğer ülkelere karşı dezenformasyon üretip yaymaya son vermesini umuyoruz. ABD'nin büyük ülke olma sorumluluğunu üstlenmesini, ayrıca diğer ülkelerin bölgede halk sağlığı, refah, barış ve istikrarı gözetmeye yönelik çabalarına hakiki anlamda saygı göstermesini bekliyoruz" ifadesi yer aldı.

Filipinler'deki bazı yorumcular, şayet ABD Kovid-19 pandemisi sırasında Çin aşılarını itibarsızlaştırmak için gizli bir dezenformasyon kampanyası yürütmüşse, Güney Çin Denizi meselesinde de Çin'i "zorba" gibi göstermek amacıyla bir başka dezenformasyon kampanyası yürütüyor olması ihtimaline dikkat çekti.

Büyükelçilik, söz konusu ifadeler üzerine Çin ve Filipinler halklarının "son derece teyakkuzda ve uyanık olması, dezenformasyon ve kışkırtıcı söylemlere karşı direnmesi, kendi kaderlerini kendilerinin belirlemesi ve Çin-Filipinler ilişkileri ile Güney Çin Denizi'ndeki barış ve istikrarı koruması gerektiğini" vurguladı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Büyükelçiliği: ABD'nin Çin aşılarını karalama çabaları dünya genelinde öfkeye neden oluyor - Son Dakika

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