Çin Büyükelçiliği, Pakistan'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısını doğruladı

İSLAMABAD, 26 Mart (Xinhua) -- Çin'in Pakistan Büyükelçiliği, Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde Salı günü meydana gelen terör saldırısında 5 Çin vatandaşı ile bir Pakistanlının hayatını kaybettiğini teyit etti.
Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, eyalette Çinli bir şirket tarafından inşa edilmekte olan Dasu Hidroelektrik Projesi'ne ait bir araç, yerel saatle 13.00 sularında teröristler tarafından saldırıya uğradı.
Açıklamada, "Çin'in Pakistan'daki büyükelçiliği ve konsoloslukları terör eylemini şiddetle kınıyor, her iki ülkeden hayatını kaybedenler için taziyelerini sunuyor ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyor" ifadesi yer alırken, Çin'in saldırının ardından süreci yönetmek için Pakistan ile birlikte çalıştığı belirtildi.
Eyalet polis kaynaklarının Xinhua'ya yaptığı açıklamaya göre olay, eyaletin Shangla bölgesinde meydana geldi. Saldırgan, patlayıcı yüklü bir araçla güvenlik güçlerine ait beş aracın eşlik ettiği bir konvoya çarptı.
Kaynaklar, saldırıda 13 araçlık konvoydaki araçlardan birinin alev alarak uçuruma yuvarlandığını belirtti.
Soruşturma için bölge kordon altına alınırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Açıklamada, Pakistan'daki Çin misyonlarının mümkün olan en kısa sürede acil müdahale çalışmaları başlattığı ve Pakistan'dan saldırıyla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürüterek failleri en ağır şekilde cezalandırmasını istediği belirtildi.
Büyükelçilik, benzer olayların bir daha yaşanmaması için Pakistan'daki Çin vatandaşları, kurumları ve projelerinin güvenliğini korumak üzere tatbiki ve etkin tedbirler alınması gerektiğini vurguladı.
Açıklamada, "Pakistan'daki Çin büyükelçiliği ve konsoloslukları, bu ülkedeki Çin vatandaşları ile şirketlerine, yerel güvenlik durumuna titizlikle dikkat etmelerini, güvenlik seviyelerini iyileştirmelerini, güvenlik önlemlerini güçlendirmelerini ve güvenlik önlemi almak için her türlü çabayı göstermelerini tavsiye ediyor" denildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zardari ise saldırıyı kınarken acılı ailelere başsağlığı dileyerek, Pakistan-Çin dostluğuna düşman olanların amaçlarına ulaşmalarına asla izin vermeyecekleri sözünü verdi.
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