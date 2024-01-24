Çin Büyükelçisi: Asya-Pasifik Bölgesi Barış ve İstikrar İçin Çin\'e Güvenebilir

LONDRA, 24 Ocak (Xinhua) -- Çin'in İngiltere Büyükelçisi Zheng Zeguang, Asya-Pasifik'in dünyadaki en hızlı büyüyen, en büyük potansiyele sahip ve en dinamik işbirliği bölgesi olduğunu belirterek Çin'in bu bölgede barış, istikrar ve refah için her zaman güvenilir bir güç olduğunu vurguladı.

Zheng, Salı günü Londra'da Asia House 2024 Yıllık Görünüm toplantısında yaptığı konuşmada, "Asya-Pasifik'teki barış, istikrar ve refah sadece bölgenin değil dünyanın da geleceğini etkiliyor" dedi.

Büyükelçi, "Çin, yüzyıldır görülmemiş değişimlerin yaşandığı bir dönemde ortak geleceğe sahip bir Asya-Pasifik topluluğu inşa etme hedefi doğrultusunda tüm taraflarla diyalog ve işbirliğini derinleştirecek" diye konuştu.

Zheng, Çin'in dostluk, samimiyet, karşılıklı fayda ve kapsayıcılık ilkelerini takip ederek komşu ülkelerle dostluk ve ortaklık kurmak için çalıştığını söyledi.

Büyükelçi, ülkeleri birbirlerine saygı duyma, barışı koruma, dışa açıklık ve işbirliğini desteklemenin yanı sıra etkileşim ve karşılıklı öğrenmeyi benimseme ilkelerine bağlı kalmaya çağırdı.

Zheng, 2024 yılında olumsuzluklar baş gösterse de Çin'in kalkınmasının uzun vadeli gidişatının olumlu olacağını ifade etti.

Zheng, Çin'in güçlü siyasi liderliği ve temel politikaların tutarlılığı, 1,4 milyardan fazla kişiden oluşan süper büyüklükteki bir pazarın, özellikle de 400 milyonluk orta gelir grubunun yarattığı talep, tam teşekküllü sanayi sisteminin desteklediği arz, bol miktarda yetenek, sermaye ve veri kaynağı ve yüksek teknoloji endüstrilerinin hızlı gelişimiyle desteklenen inovasyondan oluşan beş maddenin söz konusu güveni oluşturduğunu belirtti.