Çin Büyükelçisi İngiltere'ye Uyarıda Bulundu - Son Dakika
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Çin Büyükelçisi İngiltere'ye Uyarıda Bulundu

Çin'in İngiltere Büyükelçisi Zheng Zeguang, İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkilisiyle yaptığı görüşmede, Çin-İngiltere ilişkilerini zora sokacak tehlikeli yolda daha fazla ilerlememe uyarısında bulundu. Zheng, İngiltere'nin Hong Kong yönetimine karşı yaptığı haksız suçlamaları çürüttü ve Çin karşıtı siyasi manevralara son verilmesini istedi.

15.05.2024 16:52
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LONDRA, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in İngiltere Büyükelçisi Zheng Zeguang, ilgili İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkilisiyle Salı günü yaptığı görüşmede, İngiltere tarafına Çin-İngiltere ilişkilerini zora sokacak tehlikeli yolda daha fazla ilerlememe uyarısında bulundu.

Zheng, görüşmede, Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetimine karşı yaptığı haksız suçlamalar da dahil olmak üzere yanlış davranışları nedeniyle İngiltere'ye ciddi diplomatik girişimlerde bulunurken, İngiltere tarafından sunulan bahaneleri de çürüttü.

Büyükelçi, İngiltere'nin Çin karşıtı siyasi manevralara son vermesi ve Çin-İngiltere ilişkilerini zora sokacak tehlikeli yolda daha fazla ilerlememesi gerektiği konusunda net konuştu.

İngiltere'nin HKSAR yönetimini karalamak ve ona saldırmak amacıyla Pazartesi günü sözde davayı uydurduğunu belirten Zheng, İngiltere'nin Çin'e karşı bir süredir "Çin casusları" ve siber saldırılar gibi çeşitli suçlamalar yönelttiğini hatırlattı.

Zheng, "Tüm bu suçlamalar asılsız ve iftiradır. İngiltere ayrıca adli ve ulusal güvenlik bahaneleriyle ülkedeki Çin vatandaşlarını keyfi şekilde taciz edip tutukluyor ve gözaltına alıyor. Bu durum hem Çin'e karşı ağır bir provokasyon teşkil ediyor hem de uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normları ciddi şekilde ihlal ediyor. Bu kesinlikle kabul edilemez" dedi.

Hong Kong'un uzun zaman önce Çin'e geri döndüğünü vurgulayan Zheng, İngiltere'nin Hong Kong'u hedef gösterip iç işlerine karışmaya hakkı olmadığı gibi böyle bir konumda da bulunmadığını kaydetti.

Çin hükümetinin Hong Kong'u karıştırmak isteyen Çin karşıtı unsurlarla mücadele etmeye ve bölgenin istikrar ve refahını korumaya kesinlikle kararlı olduğunu belirten Zheng, İngiltere'nin aranan suçluları barındırmasının hukukun üstünlüğünü ayaklar altına aldığını ve hiçbir yere varmadığını ifade etti.

Büyükelçi, İngiltere'den yanlışlarını derhal düzeltmesini, Çin'in içişlerine karışmaya son vermesini, sözde "Çin tehdidi" konulu yalanlar yaymayı bırakmasını, Çin'e karşı provokasyonlarını durdurmasını ve ülkedeki Çin vatandaşlarına karşı keyfi kolluk uygulamalarına son vermesini istedi. Zhang ayrıca İngiltere tarafını, ülkedeki tüm Çinli kurum ve personelin güvenliğini ve meşru hak ve menfaatlerini korumaya çağırdı.

Zhang, "İngiltere'ye şunu açıkça ifade etmek isteriz ki Çin'in içişlerine karışmaya ve çıkarlarımızı baltalamaya yönelik her türlü hamleye sert yanıt verilecek. İngiltere tarafı Çin-İngiltere ilişkilerini zora sokacak tehlikeli yolda daha fazla ilerlememeli" dedi.

Kaynak: Xinhua

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