Çin Büyükelçisi'nden ABD'ye Gümrük Vergisi Uyarısı - Son Dakika
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Çin Büyükelçisi'nden ABD'ye Gümrük Vergisi Uyarısı

Xiao Qian, ABD'nin gümrük vergilerinin zayıf ülkeleri mağdur edeceğini belirtti.

25.04.2025 19:12
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KANBERRA, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Avustralya Büyükelçisi Xiao Qian, Amerika'nın uyguladığı gümrük vergilerinin en çok dünyanın küçük ve zayıf ülkelerini mağdur durumda bırakacağı "orman kanunlarına" geri dönme riski altında olduğunu belirtti.

Xiao, cuma günü yerel The Australian gazetesinde yayımlanan makalesinde ABD'nin ayrım gözetmeksizin tüm ticaret ortaklarına gümrük vergisi getirerek onları sözde "karşılıklı gümrük vergisi" müzakerelerine zorladığını ve her ülkeden önemli imtiyazlar talep ettiğini söyledi.

Uluslararası topluma bu tür eylemlere karşı en üst düzeyde teyakkuzu sürdürme çağrısında bulunan büyükelçi, "ABD'nin dokunulmazlık kalkanıyla hareket etmesine izin verilirse dünya, güçlülerin zayıfları avladığı "orman kanunlarına" geri dönecek ve tüm ülkeler bundan zarar görecektir" dedi.

Xiao, "80 yıl önce 2. Dünya Savaşı'nın yol açtığı yıkımın ardından ülkeler, savaşları önlemek, anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmak ve küresel kalkınmayı teşvik etmek amacıyla Birleşmiş Milletler'i kurdu. O günden bu yana uluslararası hukuk temelinde kurulmuş, merkezinde BM'nin yer aldığı uluslararası sistem, tüm ulusların büyüklük veya güçlerine bakılmaksızın küresel işbirliği ve rekabete eşit bir şekilde katılmalarına imkan sağlayarak ortak ilerlemeyi teşvik etmektedir" ifadelerini kullandı.

Büyükelçi, günümüzde ABD'nin tüm dünyaya küstahça gümrük vergileri dayattığını, hegemonyacı politikalar izlediğini ve tek taraflı ekonomik ve ticari zorbalık yaptığını belirtti.

Xiao, "Hegemonya karşısında ödün ve taviz vermek bir canavarla postu için pazarlık etmeye benzer. Aşırı imtiyazlar tanımak sadece karşı tarafı cesaretlendirerek en nihayetinde kaybet-kaybet durumuna ve sorunun çözümsüz kalmasına neden olacaktır" ifadelerini kullandı.

Xiao, çok taraflılık ve uluslararası kurallara dayalı düzenin kararlı bir savunucusu olan ve her zaman farklılıkların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesinden yana olan Çin'in, ABD'nin tek taraflı zorbalığı karşısında haklarını kararlı şekilde savunarak güçlü olanın haklı olduğu hukuksuz bir dünyaya dönüşün engellenmesi için çaba sarf edeceğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Avustralya, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Büyükelçisi'nden ABD'ye Gümrük Vergisi Uyarısı - Son Dakika

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