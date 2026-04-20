Çin Büyükelçisi Van\'da Ziyaretlerde Bulundu

20.04.2026 17:53
Jiang Xuebin, Van'da üniversite, kedi merkezi ve okula ziyaretlerde bulundu, işbirliği vurguladı.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Van'da ziyaretlerde bulundu, öğrencilerle bir araya geldi.

Xuebin ve beraberindeki heyet, ilk olarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'yi makamında ziyaret etti.

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Şahin'in de hazır bulunduğu görüşmede, akademik ve bilimsel işbirliği konuları ele alındı.

Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesindeki "Kedi Villası"na geçen Xuebin, Van kedilerini inceledi, cep telefonuyla görüntüledi ve Merkez Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya'dan bilgi aldı.

Bedesten Çarşısı'na da giden Xuebin, burada esnafla sohbet ederek kentin yöresel ve el işi ürünlerini inceledi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'yı makamında ziyaret eden büyükelçi, programı kapsamında Edremit ilçesindeki Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi, okula akıllı ekran ile resim malzemeleri desteğinde bulundu.

"Firmalarımız arasındaki işbirliğini geliştireceğiz"

Xuebin, tercümanı aracılığıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Van'a ilk kez geldiğini belirten Xuebin, kentin çok güzel manzaralara sahip olduğunu söyledi.

Van halkının misafirperverliğinden etkilendiğini ifade eden Xuebin, şunları kaydetti:

"Bu nedenle Van'dan derinden etkilendim. Son yıllarda iki ülke liderlerinin öncülüğünde her alandaki işbirliğimiz hızlı bir şekilde gelişmektedir. Kültürel ve yerel düzeydeki işbirlikleri de ikili ilişkilerimizin önemli bir halkasını oluşturmaktadır. İlerleyen dönemde Van ile her alandaki iş birliğimizi daha da derinleştirmeye hazırız. Karşılıklı anlayışımızı daha da artıracağız. Kültürel etkileşimi artıracak ve firmalarımız arasındaki işbirliğini geliştireceğiz."

Bugün Van ile özellikle kültür ve eğitim alanındaki işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Xuebin, "Önümüzdeki süreçte bu alanlardaki işbirliklerimize ivme kazandıracağız. Umarım Van'ı yeniden ziyaret etme fırsatı bulurum. Kültür ve Turizm Müdürümüze nazik ev sahipliği ve özenli düzenlemeler için ayrıca teşekkür ediyorum. Pekin'de Sayın Kültür ve Turizm Müdürümüzü ağırlamak istiyoruz. Böylece turizm ve kültür alanındaki iş birliğimizi daha da ileriye taşıyabiliriz." diye konuştu.

Kaynak: AA

17:50
17:30
17:26
17:23
16:48
16:45
