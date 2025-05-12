Çin-CELAC Forum'u Pekin'de Toplanıyor - Son Dakika
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Çin-CELAC Forum'u Pekin'de Toplanıyor

Çin-CELAC Forumu 4. Bakanlar Konferansı, işbirliği ve kalkınma temasıyla yarın Pekin'de yapılacak.

12.05.2025 14:44
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Çin- Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri Topluluğu (CELAC) Forumu 4. Bakanlar Konferansı, yarın Pekin'de düzenlenecek.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Miao Dıyü, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, konferansın "Kalkınma ve Diriliş İçin Birlikte Planlama, Ortak Geleceği Paylaşan Çin-CELAC Topluluğunun İnşası" temasıyla toplanacağını bildirdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in konferansın açılış törenine katılarak konuşma yapacağını belirten Miao, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin, Kolombiya ve Honduraslı mevkidaşlarıyla konferansın eş başkanlığını yürüteceğini ifade etti.

Miao, konferansın ardından "Pekin Deklarasyonu" sonuç bildirgesinin yayımlanacağını, ayrıca kilit alanlarda işbirliğine yönelik 2025-2027 yıllarını kapsayan Çin-CELAC Ortak Eylem Planı'nın açıklanacağını kaydetti.

Pekin Deklarasyonu'nun Çin ile CELAC ülkelerinin barışçı kalkınma ve işbirliğine bağlılığını vurgulayacağını dile getiren Miao, eylem planının ise bilim ve teknoloji, inovasyon, ticaret, yatırım, finans, altyapı, tarım ve gıda endüstrisi, enformasyon teknolojisi, enerji, madencilik ile Kuşak ve Yol Girişimi alanlarında işbirliğine yönelik tedbirleri içereceğini söyledi.

"Latin Amerika ve Karayip halkları, kendi yuvalarını inşa ediyor, birilerinin arka bahçesini değil"

Miao, ABD'yi üstü kapalı şekilde eleştirerek, "Latin Amerika ve Karayip halkları, kendi yuvalarını inşa ediyor, birilerinin arka bahçesini değil. Onların ihtiyacı yeni bir Monroe Doktrini değil bağımsız olmak." dedi.

Çin'in CELAC ülkelerini küreselleşmenin ve çok kutuplu dünyanın önemli aktörü, CELAC ile işbirliğini ise "Güney-Güney işbirliği" olarak gördüğünü vurgulayan Miao, "Çin, hiçbir zaman hegemonya arayışında olmadı, herhangi bir jeopolitik hesap peşinde değiliz. CELAC ülkeleri ile ilişki kurarken niyetimiz bir etki dairesi oluşturmak ve üçüncü bir tarafı hedef almak değil." ifadelerini kullandı.

Miao, Çin ile CELAC ülkeleri arasındaki ticaret hacminin 2024'te 500 milyar doları aştığına, ikili ticaretin 2000'li yılların başına kıyasla 40 kat artış gösterdiğine işaret ederek, Çin'in uzun zamandır ABD'den sonra CELAC ülkelerinin en büyük ikinci ticaret partneri konumunda olduğunun, Brezilya, Şili, Peru ve Uruguay gibi ülkelerin ise en büyük ticaret partneri haline geldiğinin altını çizdi.

Bugüne dek 20 bölge ülkesinin Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'ne katıldığını dile getiren Miao, 10 ülkenin işbirliği antlaşmaları imzalayarak 200'den fazla altyapı projesini Çin ortaklığında gerçekleştirdiği bilgisini paylaştı.

Miao, Jamaikalı rap sanatçısının bir söyleşisinde, "Çin, Jamaika'da altyapı inşa ediyor, Batılı ülkeler, bunu 300 yılda yapmayı tercih etmedi." ifadelerini kullandığına dikkati çekti.

Çin-CELAC Forumu

ABD'nin tarife artışlarıyla küresel ticareti tek taraflı olarak kendi lehine şekillendirmeye çalıştığı dönemde Çin'in bu çok taraflı platformu Latin Amerika ve Karayip ülkeleriyle dayanışma ve ortak tavır örgütlemek için kullanacağı öngörülüyor.

Çin'in bu bölgedeki yakın müttefiki Brezilya'nın Devlet Başkanı Lula da Silva, Pekin'e yaptığı resmi ziyaret kapsamında forumun açılışına katılacak.

Çin ile Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri Topluluğu (CELAC) üyesi 33 ülkeyi bir araya getiren Çin-CELAC Forumu, ilk kez Ocak 2015 yılında Pekin'de düzenlenmişti.

Forum kapsamında Bakanlar Konferansı'na paralel olarak, Siyasi Partiler Forumu, İş Zirvesi, Altyapı Forumu, Bilim ve Teknoloji İnovasyon Forumu gibi alt forumlar düzenleniyor.

10. yılını geride bırakan Çin-CELAC Forumu çerçevesinde bugüne dek 3 Bakanlar Konferansı düzenlendi, henüz hiç Liderler Zirvesi yapılmadı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Latin Amerika, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Pekin, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin-CELAC Forum'u Pekin'de Toplanıyor - Son Dakika

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