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Çin, Chang'e-6 Ay keşif aracını 2024 yılında fırlatmayı planlıyor - Son Dakika
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Çin, Chang'e-6 Ay keşif aracını 2024 yılında fırlatmayı planlıyor

Çin Ulusal Uzay İdaresi, Chang'e-6 Ay keşif aracının 2024 yılının ilk yarısında fırlatılmasının planlandığını duyurdu. Ürünlerin fırlatma sahasına nakledildiği ve testlerin planlandığı şekilde gerçekleştirileceği belirtildi.

Çin, Chang\'e-6 Ay keşif aracını 2024 yılında fırlatmayı planlıyor
10.01.2024 - 09:55,
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BEİJİNG, 10 Ocak (Xinhua) -- Çin Ulusal Uzay İdaresi, Chang'e-6 Ay keşif aracının 2024 yılının ilk yarısında fırlatılmasının planlandığını duyurdu.

İdareden Çarşamba günü yapılan açıklamada, Chang'e-6 Ay keşif aracıyla ilgili ürünlerin ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'na nakledildiği ve fırlatma öncesi testlerin planlandığı şekilde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Açıklamada, fırlatma sahasındaki tesislerin iyi durumda olduğu ve hazırlık çalışmalarının planlandığı gibi devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Xinhua
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Çin Halk Cumhuriyeti, Uzay, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin, Chang'e-6 Ay keşif aracını 2024 yılında fırlatmayı planlıyor - Son Dakika
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