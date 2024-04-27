Çin, Chang'e-6 Ay keşif aracını Mayıs ayında fırlatacak - Son Dakika
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Çin, Chang'e-6 Ay keşif aracını Mayıs ayında fırlatacak

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), Chang'e-6 Ay keşif aracının Mayıs ayının başlarında fırlatılacağını duyurdu. Ay keşif aracı ve taşıyıcı roketi, fırlatma alanına transfer edildi ve işlevsel kontroller, testler ve yakıt dolumu işlemleri gerçekleştirilecek. Chang'e-6'nın Ay'ın uzak tarafından örnekler alacak olması, insanlık tarihinde bir ilk olacak.

27.04.2024 09:38
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WENCHANG, 27 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Chang'e-6 Ay keşif aracının, Mayıs ayının başlarında fırlatılacağı açıklandı.

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), Chang'e-6 Ay keşif aracı ve Uzun Yürüyüş-5 Y8 taşıyıcı roketi kombinasyonunun Cumartesi günü dikey olarak Çin'in güneyindeki Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi'ndeki fırlatma alanına transfer edildiğini bildirdi.

Ayrılabilir fırlatma rampası üzerindeki kombinasyon, dikey test binasından çıkarılarak güvenli şekilde fırlatma alanına taşındı.

Fırlatma öncesinde işlevsel kontroller, ortak test çalışmaları ve yakıt dolumu işlemleri gerçekleştirilecek.

Chang'e-6 Ay keşif aracının Ocak ayında, Uzun Yürüyüş-5 Y8 taşıyıcı roketinin Mart ayında fırlatma alanına gelmesinin ardından montaj, test ve diğer hazırlıklar birbiri ardına tamamlandı.

Ay keşif aracının Ay'ın uzak tarafından örnekler alacağı misyon, insanlık tarihinde bir ilki teşkil edecek.

Kaynak: Xinhua

Uzay, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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