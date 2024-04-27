Çin, Chang'e-6 Ay keşif aracını Mayıs ayında fırlatacak - Son Dakika
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Çin, Chang'e-6 Ay keşif aracını Mayıs ayında fırlatacak

Çin, Chang\'e-6 Ay keşif aracını Mayıs ayında fırlatacak

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), Chang'e-6 Ay keşif aracının Mayıs ayının başlarında fırlatılacağını duyurdu. Ay keşif aracı ve taşıyıcı roketi, Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi'ne transfer edildi. Chang'e-6'nın Ay'ın uzak tarafından örnekler alacağı misyon, insanlık tarihinde bir ilki temsil edecek.

27.04.2024 12:58
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WENCHANG, 27 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Chang'e-6 Ay keşif aracının, Mayıs ayının başlarında fırlatılacağı açıklandı.

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), Chang'e-6 Ay keşif aracı ve Uzun Yürüyüş-5 Y8 taşıyıcı roketi kombinasyonunun Cumartesi günü dikey olarak Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi'ndeki fırlatma alanına transfer edildiğini bildirdi.

Chang'e-6 Ay keşif aracının Ocak ayında, Uzun Yürüyüş-5 Y8 taşıyıcı roketinin Mart ayında fırlatma alanına gelmesinin ardından montaj, test ve diğer hazırlıklar birbiri ardına tamamlandı. Ay keşif aracının Ay'ın uzak tarafından örnekler alacağı misyon, insanlık tarihinde bir ilki teşkil edecek.

Kaynak: Xinhua

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