Çin, Cielong-3 ile 7 Uyduyu Uzaya Fırlattı

Çin, ticari uydu taşımacılığı için tasarladığı Cielong-3 (Akıllı Ejderha-3) roketiyle denizden 7 uyduyu uzaya yolladı.

Xinhua'nın haberine göre, uydular, Guangdong eyaletinin Yangciang şehri açığındaki deniz platformundan fırlatıldı.

Roketin planlanan yörünge konumuna taşıdığı uydular arasında, Çin'in Pakistan için geliştirdiği "PRSC-EO2" uydusu da bulunuyor. Uzaktan algılama özellikli optik uydu; haritalandırma, çevre ve doğal kaynakların korunması ile doğal afet izleme çalışmaları için kullanılacak.

Fırlatış, Cielong-3 roketiyle icra edilen 9'uncu taşıma görevi oldu.

Çin Fırlatma Aracı Teknolojisi Akademisine (CALT) bağlı Çin Roket Şirketi tarafından geliştirilen Cielong-3, yerden 500 kilometre irtifadaki Güneş Eşzamanlı Yörünge'ye 1,6 tona kadar yük taşıyabiliyor.

31 metre uzunluğunda ve 2,65 metre çapındaki katı yakıtlı roket, 4 aşamalı ateşleme mekanizmasına sahip. Ticari uydu pazarındaki artan talebe karşılık vermeyi hedefleyen roketin, fırlatma maliyetlerini kilogram başına 10 bin doların altına kadar indireceği öngörülüyor.

Şirket, daha önce geliştirdiği Cielong-1 roketi ile 2019'da Güneş Eşzamanlı Yörünge'ye 3 uydu fırlatmıştı. Birinci nesil roket 200 kilogram taşıma kapasitesine sahipti. Şirketin sonraki nesil Cielong-4 roketinin ise 2,5 ton taşıma kapasitesine sahip olması planlanıyor.