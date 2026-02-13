Çin, Cielong-3 ile 7 Uyduyu Uzaya Fırlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin, Cielong-3 ile 7 Uyduyu Uzaya Fırlattı

13.02.2026 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Cielong-3 roketiyle denizden 7 uyduyu uzaya gönderdi. Uydu taşımacılığı pazarında talep artıyor.

Çin, ticari uydu taşımacılığı için tasarladığı Cielong-3 (Akıllı Ejderha-3) roketiyle denizden 7 uyduyu uzaya yolladı.

Xinhua'nın haberine göre, uydular, Guangdong eyaletinin Yangciang şehri açığındaki deniz platformundan fırlatıldı.

Roketin planlanan yörünge konumuna taşıdığı uydular arasında, Çin'in Pakistan için geliştirdiği "PRSC-EO2" uydusu da bulunuyor. Uzaktan algılama özellikli optik uydu; haritalandırma, çevre ve doğal kaynakların korunması ile doğal afet izleme çalışmaları için kullanılacak.

Fırlatış, Cielong-3 roketiyle icra edilen 9'uncu taşıma görevi oldu.

Çin Fırlatma Aracı Teknolojisi Akademisine (CALT) bağlı Çin Roket Şirketi tarafından geliştirilen Cielong-3, yerden 500 kilometre irtifadaki Güneş Eşzamanlı Yörünge'ye 1,6 tona kadar yük taşıyabiliyor.

31 metre uzunluğunda ve 2,65 metre çapındaki katı yakıtlı roket, 4 aşamalı ateşleme mekanizmasına sahip. Ticari uydu pazarındaki artan talebe karşılık vermeyi hedefleyen roketin, fırlatma maliyetlerini kilogram başına 10 bin doların altına kadar indireceği öngörülüyor.

Şirket, daha önce geliştirdiği Cielong-1 roketi ile 2019'da Güneş Eşzamanlı Yörünge'ye 3 uydu fırlatmıştı. Birinci nesil roket 200 kilogram taşıma kapasitesine sahipti. Şirketin sonraki nesil Cielong-4 roketinin ise 2,5 ton taşıma kapasitesine sahip olması planlanıyor.

Kaynak: AA

Havacılık, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Cielong-3 ile 7 Uyduyu Uzaya Fırlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arabada korkunç cinayet Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü Arabada korkunç cinayet! Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman’ın cenazesinde bir araya geldi Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman'ın cenazesinde bir araya geldi
Cankan’dan hayranlarını üzen haber Cankan'dan hayranlarını üzen haber
Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz’in kazancı dudak uçuklattı Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz'in kazancı dudak uçuklattı
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
Köyü ayağa kaldıran cinayet 17 yaşında katil oldu Köyü ayağa kaldıran cinayet! 17 yaşında katil oldu

10:53
Galatasaray’ın gol kralı sözleşmeyi reddetti Takımdan ayrılacak
Galatasaray'ın gol kralı sözleşmeyi reddetti! Takımdan ayrılacak
10:48
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı
10:32
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik CHP’li 2 isme partililerinden büyük tepki var
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik! CHP'li 2 isme partililerinden büyük tepki var
10:25
Tepki yağıyor Ezeli rakiplerinin küme düşmesini cenaze marşı ile kutladılar
Tepki yağıyor! Ezeli rakiplerinin küme düşmesini cenaze marşı ile kutladılar
09:46
OnlyFans operasyonu 16 kişi gözaltına alındı, 2 şirkete el konuldu
OnlyFans operasyonu! 16 kişi gözaltına alındı, 2 şirkete el konuldu
09:21
“Kara para“ soruşturması derinleşiyor 9 şirkete el konuldu
"Kara para" soruşturması derinleşiyor! 9 şirkete el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 11:15:11. #7.11#
SON DAKİKA: Çin, Cielong-3 ile 7 Uyduyu Uzaya Fırlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.