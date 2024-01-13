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Çin, Çin-Afrika ekonomik işbirliği için genel bir plan açıkladı - Son Dakika
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Çin, Çin-Afrika ekonomik işbirliği için genel bir plan açıkladı

Çin Devlet Konseyi, Çin-Afrika ekonomik ve ticari işbirliğini derinleştirmek amacıyla bir bölgenin inşasına yönelik genel bir plan açıkladı. Planın uygulanmasında Çin-Afrika İşbirliği Forumu çerçevesinde alınan önlemler ve eşgüdümlü işbirliği vurgulandı. Ayrıca, Kuşak ve Yol İnisiyatifi işbirliğinin güçlendirilmesi ve ortak bir geleceğe sahip bir Çin-Afrika topluluğu inşa edilmesi gerektiği belirtildi.

Çin, Çin-Afrika ekonomik işbirliği için genel bir plan açıkladı
13.01.2024 - 12:55,  Güncelleme: 12:57
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BEİJİNG, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi, derinlemesine Çin- Afrika ekonomik ve ticari işbirliğine yönelik öncü niteliğinde bir bölgenin inşasına yönelik genel bir plan açıkladı.

Konsey'in Cuma günü yayımladığı genelgeye göre planın uygulanmasında Çin-Afrika İşbirliği Forumu çerçevesinde alınan uygulamaya yönelik önlemler, iki tarafın ilgili kalkınma stratejilerinin birbirini tamamlamasının artırılması, ekonomik ve ticari işbirliği mekanizmasının inovasyonun gerçekleştirilmesi ve Çin-Afrika modern sanayi ve tedarik zincirlerinin iyileştirilmesinde başrol oynayacak.

Genelgede ticaret, sanayi, finans ve kültürel alışverişlerde daha fazla eşgüdümlü işbirliği de vurgulandı. Yüksek kaliteli Kuşak ve Yol İnisiyatifi işbirliğini güçlendirmek ve ortak geleceğe sahip bir üst düzey Çin-Afrika topluluğu inşa etmek üzere daha fazla çaba gösterilmesi gerektiği dile getirildi.

Kaynak: Xinhua
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Çin Halk Cumhuriyeti, Afrika, Kültür, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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