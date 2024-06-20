Çin, Çin-Avrupa yük treni hizmetlerinin gelişimini hızlandırmak için işbirliğine hazır

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BEİJİNG, 20 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin-Avrupa yük treni hizmetlerinin yüksek kaliteli gelişimini hızlandırmak için Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi güzergahlarındaki ülkelerle birlikte çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Lin, Çarşamba günkü olağan basın toplantısında, Çin-Avrupa yük treni hizmetlerinin Mayıs ayında rekor seviyeye ulaşan aylık taşıma hacmi hakkındaki yorumunun sorulması üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi'nin bu yıl oldukça iyi performans sergilediğini kaydeden Lin, özellikle Mayıs ayında Çin-Avrupa yük trenlerinin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artışla 1.724 sefer gerçekleştirip, yüzde 13 artışla 186.000 TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) mal taşıyarak yeni bir aylık rekor kırdığını söyledi.

Sözcüye göre, geçtiğimiz ayın sonu itibarıyla Çin-Avrupa yük trenlerinin gerçekleştirdiği sefer sayısı 90.000'i aşarken, toplam değeri 380 milyar ABD dolarını aşan yük taşındı. Çin-Avrupa yük treni hizmetleri geçen hafta Chongqing ve Yiwu'dan kalkışlı tam tarifeli seferler başlatarak Çin'den Almanya'ya seyahat süresini yaklaşık 13 güne indirdi.

Lin, "Bu yük trenleri sadece yük değil aynı zamanda umut da taşıyor. Trenler Çin ile Avrupa'yı birbirine bağlıyor ve yalnızca Kuşak ve Yol işbirliğinin hız ve canlılığını değil, Çin ekonomisinin dinamizm ve açıklığını da dünyaya gösteriyor" dedi.

Lin, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi, Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası ve Asya Kalkınma Bankası gibi uluslararası kuruluşların son raporlarında Çin'in ekonomik büyüme oranı tahminlerini yukarı yönlü revize ettiklerini hatırlattı.

Sözcü, Mayıs ayında Çin'in toplam mal ithalat ve ihracatının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 oranında büyüdüğünü, bu rakamın bir önceki aya kıyasla 0,6 yüzde puan artışa işaret ettiğini belirtti. Lin ayrıca, 2024'ün ilk beş ayında Çin'in toplam ithalat ve ihracatının önceki yılların aynı dönemlerine kıyasla yeni bir rekora ulaştığını ifade etti.

Lin, "Çin-Avrupa yük treni hizmetlerinin yüksek kaliteli gelişimini hızlandırmak, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını güvence altına almak, dünya ekonomisinin büyümesine yardımcı olmak ve bu ülkelerin halklarına daha fazla fayda sağlamak üzere Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi güzergahlarındaki ülkelerle birlikte çalışmaya hazırız" dedi.