Çin, Çok Taraflılık vurgusuyla Parlamento Konferansı'nda

CENEVRE, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji, Çin'in en üst düzey yasama organı olan kongrenin, dünya genelindeki muadilleriyle etkileşim ve işbirliğini güçlendirmeye ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasını teşvik etmeye istekli olduğunu söyledi.

Zhao, salı-perşembe günleri arasında Cenevre'de düzenlenen 6. Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'nda "Çok Taraflılığı El Üstünde Tutmak ve Birlikte Daha İyi Bir Yuva İnşa Etmek" başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.

Barış ve insanlığın kalkınması konusunda dünyanın ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Zhao, yeni bir uluslararası ilişkiler modelinin geliştirilmesinde yasama organlarının daha aktif rol oynaması gerektiğini söyledi.

Zhao, yasama organlarına küresel barış ve huzurun ortak savunucuları olarak hareket etme, güvenlik konusunda ortak, kapsamlı, işbirliğine dayalı ve sürdürülebilir bir yaklaşımı savunma ve tüm ülkelerin egemenliği, toprak bütünlüğünü ve halklarının seçtiği kalkınma yollarına saygı gösterme çağrısında bulundu.

Zhao, konferansın çarşamba sabahı düzenlenen genel tartışma oturumuna da başkanlık etti.

Konferans, Parlamentolar Arası Birlik tarafından 2000 yılından bu yana her 5 yılda bir düzenleniyor. Bu yıl "Çalkantılı bir dünyada barış, adalet ve herkes için refah adına parlamenter işbirliği ve çok taraflılık" temasıyla düzenlenen konferans, 120 ülkenin parlamento başkanlarını bir araya getirdi. Konferans, perşembe günü 6. Dünya Parlamento Başkanları Konferansı Üst Düzey Bildirgesi'nin kabul edilmesiyle sona erdi.

Zhao, konferans sırasında Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Tulia Ackson ve birliğin Genel Sekreteri Martin Chungong ile bir araya geldi.

Ackson, birliğin Çin'in çok taraflılığa verdiği sağlam desteği son derece takdir ettiğini ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasını teşvik etmek üzere Çin ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi. Chungong ise birliğin çalışmalarına aktif katılımı ve önemli katkıları için Çin'e müteşekkir olduklarını ifade etti.

Zhao, konferans sırasında Brezilya, Pakistan, Rusya ve Kazakistan parlamento başkanlarıyla da görüşmeler gerçekleştirdi.