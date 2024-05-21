Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çad Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı tebrik etti

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BEİJİNG, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çad Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak seçilen Mahamat Idriss Deby Itno'ya tebrik mesajı gönderdi.

Xi, Pazartesi günü gönderdiği tebrik mesajında, son yıllarda Çin ile Çad arasındaki ilişkilerin siyasi karşılıklı güvenin sürekli derinleşmesi, çeşitli alanlardaki işbirliğinin istikrarlı bir şekilde gelişmesi ve uluslararası birlikteliğin daha da yakınlaşmasıyla iyi bir gelişim ivmesi sürdürdüğüne işaret etti.

Çin-Çad ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiğini kaydeden Xi, Çad'ın yeni seçilmiş cumhurbaşkanı ile iki ülke halkına daha çok fayda sağlamak için karşılıklı desteği güçlendirmeye ve dostane işbirliğini teşvik etmek üzere birlikte çalışmaya istekli olduğunu belirtti.