Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin-Arap İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Toplantısı'nın açılış törenine katılacak

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BEİJİNG, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin-Arap İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Toplantısı'nın açılış törenine katılarak bir açılış konuşması yapacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying'ın Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, Çin ve Arap tarafının mutabık kaldığı üzere toplantı 30 Mayıs'ta Beijing'de gerçekleştirilecek. Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Moritanya Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Moritanyalılar Bakanı Muhammed Salim Ould Merzuk ile birlikte toplantıya eş başkanlık edecek.

Toplantıya Arap devletlerinin dışişleri bakanları ya da temsilcileri ve Arap Birliği Genel Sekreteri de katılacak.