Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin-Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri Uzay İşbirliği Forumu'na kutlama mesajı gönderdi - Son Dakika
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin-Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri Uzay İşbirliği Forumu'na kutlama mesajı gönderdi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin-Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri Uzay İşbirliği Forumu'nun 10. yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi. Xi, forum çerçevesindeki işbirliğiyle uzay alanında kazançlı bir kalkınma süreci yaşandığını belirtti ve Çin'in uzay alanında üst düzey işbirliği ortaklığı kurmak için Latin Amerika ve Karayip ülkeleriyle çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

24.04.2024 13:25
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BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ilki düzenlenen Çin- Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri Uzay İşbirliği Forumu'na kutlama mesajı gönderdi.

Çarşamba günü gönderdiği mesajında bu yılın, iki tarafın liderlerinin ortaklaşa ilan ettiği Çin-CELAC (Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu) Forumu'nun 10. yıldönümü olduğunu hatırlatan Xi, Çin ile Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin eşitlik, karşılıklı fayda, inovasyon, açıklık ve halklar için somut faydalar içeren yeni bir dönemi başlatmak üzere forum çerçevesinde çeşitli alanlardaki işbirliğinde son on yılda kazançlı bir kalkınma süreci yaşadıklarını belirtti.

Çin ile Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin son yıllarda uzaktan algılama uyduları, iletişim uyduları ve derin uzay istasyonu ağı alanlarındaki yeni ilerlemeler de dahil olmak üzere uzay işbirliğinde olumlu sonuçlar elde ettiğine işaret eden Xi, bunun ise bilimsel ve teknolojik ilerlemenin teşvik edilmesinde, bölgesel bağlanabilirliğin güçlendirilmesinde ve halkların refahının artırılmasında önemli rol oynadığını vurguladı.

Xi, Çin'in uzay alanında üst düzey işbirliği ortaklığı kurmak için Latin Amerika ve Karayip ülkeleriyle çalışmaya, uzay teknolojisini her iki taraftaki halklara daha çok fayda sağlayacak şekilde geliştirmeye ve ortak geleceğe sahip bir Çin ile Latin Amerika ve Karayip ülkeleri toplumu inşasını teşvik etmeyi sürdürmeye hazır olduğunu söyledi.

Çin Ulusal Uzay İdaresi ve Hubei eyalet yönetiminin ortaklaşa düzenlediği forum, Çarşamba günü ülkenin orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da başladı.

Kaynak: Xinhua

Latin Amerika, Xi Jinping, Uzay, Diplomasi, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin-Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri Uzay İşbirliği Forumu'na kutlama mesajı gönderdi - Son Dakika

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