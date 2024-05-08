Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping: Çin ve Sırbistan İlişkileri Model Niteliğinde

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BELGRAD, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin içerik bakımından zenginleştiğini ve Çin ile Avrupa ülkeleri arasındaki dostane ilişkiler için bir model teşkil ettiğini söyledi.

Xi, Çarşamba günü Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic ile görüşmesi sırasında söz konusu açıklamayı yaptı.

Çin Cumhurbaşkanı ayrıca, yeni koşullar altında Sırbistan'ın Çin ile ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa edecek ilk Avrupa ülkesi olduğunu, bunun ise ikili ilişkilerin stratejik, özel ve üst düzey niteliğini tam anlamıyla ortaya koyduğunu söyledi.

Xi, Çin ve Sırbistan'ı ikili ilişkilerin yenilikçi doğasını ileri taşımaya, yeni işbirliği olanakları oluşturmaya ve yenilikçi işbirliğini ikili ilişkiler açısından yeni bir büyüme noktası haline getirmeye çağırdı.