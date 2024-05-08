TARBES, 8 Mayıs (Xinhua) -- Resmi ziyaret için Fransa'ya giden Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Paris gezisinden sonra Salı günü Fransa'nın güneybatısındaki Hautes-Pyrenees bölgesinde yer alan Tarbes kasabasına geldi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron tarafından ağırlanan Xi ve eşi Peng Liyuan bölgede bulunan bir dağ restoranında bir görüşme gerçekleştirdi.
Son Dakika › Güncel › Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Fransa'nın Tarbes kasabasında görüşme gerçekleştirdi - Son Dakika
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