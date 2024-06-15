Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa'yı tebrik etti - Son Dakika
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa'yı tebrik etti

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, yeniden seçilen Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'ya tebrik mesajı gönderdi. Xi, Çin ve Güney Afrika'nın derin siyasi karşılıklı güvene ve verimli işbirliğine sahip olduğunu vurgulayarak, iki ülkenin dayanışma ve işbirliği modeli olduğunu belirtti. Xi ayrıca, Çin-Güney Afrika ilişkilerini geliştirmeye ve dünya barışına katkıda bulunmaya hazır olduklarını ifade etti.

15.06.2024 10:51
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BEİJİNG, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, yeniden Güney Afrika Cumhurbaşkanı seçilen Cyril Ramaphosa'ya kutlama mesajı gönderdi.

Xi Cuma günkü mesajında, Çin ve Güney Afrika'nın derin siyasi karşılıklı güvene ve çeşitli alanlarda verimli tatbiki işbirliğine sahip olduğunu, bunun da gelişmekte olan ülkeler ve Küresel Güney arasında dayanışma ve işbirliği modeli olduğunu kaydetti.

Güney Afrika'ya geçen sene Ağustos ayında yaptığı dördüncü resmi ziyarette Ramaphosa ile çok çeşitli konularda önemli uzlaşılara vardıklarını hatırlatan Xi, bunun ortak geleceğe sahip üst düzey Çin-Güney Afrika topluluğu inşa etme yolunda yeni bir sayfa açtığını ifade etti.

Xi ayrıca, Çin-Güney Afrika ilişkilerinin gelişmesine büyük önem verdiğini ve Çin-Güney Afrika kapsamlı stratejik ortaklığını yeni bir seviyeye yükseltmek ve dünya barışı, istikrarı ve refahına ortaklaşa katkıda bulunmak için Ramaphosa ile çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa'yı tebrik etti - Son Dakika

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