Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Halk Kurtuluş Ordusu ve Halk Silahlı Polis Kuvvetleri heyetinin genel kurul toplantısına katıldı - Son Dakika
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Halk Kurtuluş Ordusu ve Halk Silahlı Polis Kuvvetleri heyetinin genel kurul toplantısına katıldı

Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkezi Askeri Komisyon Başkanı Xi Jinping, Beijing'de düzenlenen Halk Kurtuluş Ordusu ve Halk Silahlı Polis Kuvvetleri heyetinin genel kurul toplantısına katıldı ve önemli bir konuşma yaptı.

07.03.2024 18:13  Güncelleme: 18:16
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BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ikinci oturumu çerçevesinde düzenlenen Halk Kurtuluş Ordusu ve Halk Silahlı Polis Kuvvetleri heyetinin genel kurul toplantısına katılan Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkezi Askeri Komisyon Başkanı Xi Jinping, 7 Mart 2024.

Xi, toplantıda önemli bir konuşma yaptı. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Xi Jinping, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Halk Kurtuluş Ordusu ve Halk Silahlı Polis Kuvvetleri heyetinin genel kurul toplantısına katıldı - Son Dakika

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