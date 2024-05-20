Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümü üzerine taziye mesajı gönderdi - Son Dakika
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümü üzerine taziye mesajı gönderdi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir'e taziye mesajı gönderdi. Xi, Reisi'nin İran'ın güvenlik ve istikrarına katkılarına vurgu yaparak, Çin-İran stratejik ortaklığının güçlenmeye devam edeceğini belirtti.

20.05.2024 14:30
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BEİJİNG, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin bir helikopter kazasında talihsiz şekilde hayatını kaybetmesinin ardından Pazartesi günü İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir'e taziye mesajı gönderdi.

Xi, Çin hükümeti ve halkı adına Muhbir'e, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ailesine ve İran hükümeti ile halkına en derin taziye ve başsağlığı dileklerini iletti.

Reisi'nin göreve geldiği andan itibaren İran'ın güvenlik ve istikrarının korunmasına ve ulusal kalkınma ve refahın teşvik edilmesine önemli katkılarda bulunduğunu belirten Xi, Reisi'nin ayrıca Çin-İran kapsamlı stratejik ortaklığını pekiştirmek ve derinleştirmek için de olumlu çabalar sarf ettiğini hatırlattı.

Reisi'nin trajik ölümünün İran halkı için büyük bir kayıp olduğunu vurgulayan Xi, Çin halkının ise iyi bir dostunu kaybettiğini belirtti.

Çin hükümeti ve halkının iki ülke arasındaki geleneksel dostluğa değer verdiğini belirten Xi, her iki tarafın ortak çabalarıyla Çin-İran kapsamlı stratejik ortaklığının güçlenip gelişmeye devam edeceğini dile getirdi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümü üzerine taziye mesajı gönderdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümü üzerine taziye mesajı gönderdi - Son Dakika
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